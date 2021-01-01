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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yanıt

01.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı sonrasında 'Vitrin mankeni gibi başörtülü bazı isimleri yanına alarak halkı kandırıyor' açıklaması hatırlatıldı.

'HERHALDE BİR KADINA BUNDAN DAHA AĞIR HAKARET EDİLEMEZ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını ver sen... Oturduğu koltukla millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi mantıkla, hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor.

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Yazıktır, günahtır. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek. Yetmedi mi arkadaş? Biraz da sesini kes, insanlara hakaret etmekten vazgeç. Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Başı açığı, başı kapalısı, kadını, erkeği, genci… Beraber yaşıyoruz. Bırakın. Bari hiç değilse 2021'in birinci gününde bu milletin yüzü gülsün."

Kaynak: DHA

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