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Kılıçdaroğlu'ndan 'Pınar Gültekin'in babasına telefon' iddiasına ilişkin açıklama

29.12.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Pınar Gültekin'in babasına telefon' iddiasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Pınar Gültekin cinayetinde bir CHP Muğla milletvekilinin, aileyi arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Televizyon temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

NTV'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İtitfakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' dedi.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ

Pınar Gültekin cinayetinde bir CHP Muğla milletvekilinin, aileyi arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddia edilmişti.

Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonuŞoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP lideri, "Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Milletvekilimiz 'eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim' dedi. Bu kadar açık ve net" ifadesini kullandı.

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