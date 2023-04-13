Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a giderken kullandığı uçak gündem oldu! Bakan Varank: 'İşte takiye tam olarak budur'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa liderleri, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jet gündem oldu.

VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"İŞTE TAKİYE TAM BUDUR"

İlk tweetinde uçağın da görselini kullanan Varank, şunları ifade etti:

"'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"

"ALDATMAYI, YALAN SÖYLEMEYİ..."

Varank ikinci paylaşımında "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana? Kılıçdaroğlu. Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kuru sıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!" ifadelerini kullandı.

Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana? @kilicdarogluk



Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14… https://t.co/VJ1tE0mzDu — Mustafa Varank (@varank) April 13, 2023



