Kılıçdaroğlu'nun metaforu merak uyandırmıştı, Tunç Soyer canlı yayında net konuştu! "Ekrem Bey İstanbul'da..."

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişim' rüzgarı şiddetlenirken Kılıçdaroğlu "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" sözleriyle yeni bir gündem yarattı. Ekim ayında bitmesi öngörülen kongre sürecinin ardından belirlenecek tarihte CHP kurultaya gidecek. Kılıçdaroğlu'nun 'liman' benzetmesiyle kurultayı mı yoksa yerel seçimleri işaret ettiği tartışmaları beraberinde getirmişti.

"SEÇİME KILIÇDAROĞLU'NUN STRATEJİSİYLE GİDİLMELİ"

Tartışmalar devam ederken konuya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu. Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Soyer'e "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusu yöneltildi. Tunç Soyer şöyle yanıt verdi:

"Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."

İMAMOĞLU TEKRAR ADAY OLMALI MI? "DIŞARIDAN BAKAN BİR GÖZ OLARAK..."

Soyer ayrıca "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı ve şunları söyledi:

"Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum."