Canlı yayında skandal sözler! Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetti: 'Normal infaz yasaları geçerli olsa...'

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'dan canlı yayında övgü dolu sözlerle bahsetti. Yanardağ, "Öcalan'ın çok uzun süredir hapiste olduğunu belirterek Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

"Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor" diyen Yanardağ, "Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" açıklamasını yaptı.

Yanardağ'ın açıklamasından satır başları:

"TÜRKİYE'DE EN UZUN SÜRE YATAN SİYASİ MAHKUMDUR"

"İmralı'ya baktığımız zaman yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.

"ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİTİN HUKUKTA HİÇBİR YERİ YOK"

Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vesaire... Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yok. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz, o izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Orada rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ne pazarlık yapıldı, ne teklif edildi, bunun karşılığında ne alındı, ne verildi, bunu bilen kimse yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi ya?

"SON DERECE ZEKİ BİRİSİDİR"

Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

RTÜK BAŞKANI: 'GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Twitter'dan yaptığı açıklama ile kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, paylaşımında "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.,

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ'ın ifadelerine sert tepki göstererek "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir TERÖRİSTTİR❗️



TERÖR VE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ???????? — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023



