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Kılıçdaroğlu önce sahaya indi, şimdi de atağa kalktı! CHP'lilere seslenen Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı

19.02.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu vites artırdı, yerel seçimler yaklaşırken siyasi ataklara yeniden başladı! Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtla dikkat çekti. Erdoğan, CHP'li ve muhalif seçmene seslenip "Yeise kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz" demişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtında birçok kesime seslenip "Erdoğan'a mecbur değilsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu önce sahaya indi, şimdi de atağa kalktı! CHP'lilere seslenen Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı

Koltuğu Özgür Özel'e devrettikten sonra gözlerden uzak yaşayan 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde siyaset sahnesindeki varlığıyla yeniden boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretinde çekilen fotoğraflarında Kılıçdaroğlu'nun arka planına "geri dönüş sinyali" mahiyetinde duvar yazıları yer alıyordu. Kılıçdaroğlu son olarak Erdoğan'ın CHP'li seçmene seslenişini yanıtsız bırakmadı.

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ERDOĞAN'DAN CHP'LİLERE: "UMUDU KESMİŞLER! BUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Seçim mitingleri kapsamında Rize'ye giden Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP'li seçmene seslenirken şöyle konuşmuştu:
"CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürükleniyorlar. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri var. CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan umut kesmesinin önüne geçeceğiz, bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Partileri fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz."

KILIÇDAROĞLU MADDE MADDE SIRALADI: SEN CHP'LİLERE SESLENMİŞSİN, BENSE...

Erdoğan'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu dün gece sosyal medyadan yanıt verdi. Erdoğan'ın CHP'li seçmene seslendiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Ben ise; açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, atanamayan öğretmenlere, geçinemeyen, torununa mahçup bakan emekliye, umutsuz gençlerimize, mutsuz anne babalara, ürünü harmanda kalan çiftçimize, geçinemeyen memurumuza, işçimize esnafımıza… 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum" dedi ve ekledi:

"ERDOĞAN'A MECBUR DEĞİLSİNİZ"

"5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan'a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın…"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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