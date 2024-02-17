Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "yakın tarihte" diyerek açıkladı: Artık Ahmetler, Ayşeler de uzaya gidecek!

Son dakika haberi: Yerel seçimlere son 42 gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamında bugün Rize'ye geldi. Buradaki konuşmasında CHP'deki genel başkan değişimlerine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır" dedi.
Erdoğan'ın Rize'deki seçim mitinginde verdiği mesajlardan öne çıkan satır başları şu şekilde:
Gözümün nuru, gönlümün tacı Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Teröristler bizimle baş edemedi, bunları Gabar'a, Cudi'ye gömdük, bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik.
İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek.
CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumuna beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürükleniyorlar. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri var. CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan umut kesmesinin önüne geçeceğiz, bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Partileri fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz.