Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "yakın tarihte" diyerek açıkladı: Artık Ahmetler, Ayşeler de uzaya gidecek!

CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumuna beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürükleniyorlar. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri var. CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan umut kesmesinin önüne geçeceğiz, bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Partileri fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz.