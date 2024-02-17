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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "yakın tarihte" diyerek açıkladı: Artık Ahmetler, Ayşeler de uzaya gidecek!

17.02.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Rize'de yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef aldı. "Dünyada böyle muhalefet yok" diyen Erdoğan, "CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan umut kesmesinin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci astronotun da uzaya gideceğini anımsatırken "Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek" sözleriyle dikkat çekti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "yakın tarihte" diyerek açıkladı: Artık Ahmetler, Ayşeler de uzaya gidecek!

Son dakika haberi: Yerel seçimlere son 42 gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamında bugün Rize'ye geldi. Buradaki konuşmasında CHP'deki genel başkan değişimlerine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ESİR ALMALARINA MÜSAADE ETMEDİK"

Erdoğan'ın Rize'deki seçim mitinginde verdiği mesajlardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Gözümün nuru, gönlümün tacı Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

  • Sınırlarımızda teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştırdılar. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.

"ARTIK AHMETLER, AYŞELER UZAYA GİDECEK"

  • Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Teröristler bizimle baş edemedi, bunları Gabar'a, Cudi'ye gömdük, bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik.

  • İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek.

  • Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan yine biziz.

Başlıksız-2

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ BU MUHALEFET"

  • Muhalefetin kendi içlerinde nasıl birbirine düştüklerini görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir köklü değişim yaşanmadı. Pek istemeseler de genel başkanlık koltuğunda oturanlarını değiştirdiler, bunda da her seferinde standardı düşürüp çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. 'Değişim, yenilenme' dediler ama günün sonunda sabık genel başkanlarını bir iç darbeyle siyasetten tardedip aynı tas aynı hamam devam ettiler. Parlamentoda 6'lı masadan kimse kalmadı. Hepsi gitti, dağıldı.

"MUHALEFETE BAKIP ASLA YEİSE KAPILMAYIN, ALTERNATİFSİZ DEĞİLSİNİZ"

  • CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumuna beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürükleniyorlar. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri var. CHP'li kardeşlerimizin siyaset kurumundan umut kesmesinin önüne geçeceğiz, bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Partileri fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, alternatifsiz değilsiniz.

  • Kendi iktidarları uğruna size dayatmada bulunanlara, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye yapay zekaya soranlara, bölücü örgütün uzantılarıyla "demlenenlere" bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rize Recep Tayyip Erdoğan
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