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20 milyon TL'ye suikast girişimi! İYİ Parti'yi sarsan detaylar... Şifre: 'Çocuklar denize girdi mi?'

19.02.2024 07:08 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından suikast girişimi çıktı. Söz konusu saldırının emri ise yine bir başka İYİ Partili isim tarafından verilirken, detaylar gündem yarattı. Belediye başkan adaylığı sürecinde yaşananlar sonrası saldırı talimatı verildiği belirtilirken, "Çocuklar denize girdi mi?" mesajının bir şifre olduğu ortaya çıktı.

20 milyon TL'ye suikast girişimi! İYİ Parti'yi sarsan detaylar... Şifre: 'Çocuklar denize girdi mi?'

İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e 31 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çok konuşulacak yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, bacağından yaralanan Ergen'in suikast girişimine maruz kaldığını ve söz konusu saldırı emrinin İYİ Partili başka bir isim tarafından verildiğini yazdı.

ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞ

Söz konusu saldırının detaylarını Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde aktaran Saymaz; Mart ayı sonunda yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt'un adaylığına İlçe Başkanı Ergen'in karşı çıktığı ve bu yüzden aralarında husumet başladığını iddia etti.

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EŞİ, ÖLDÜRTMEYE KARAR VERDİ

Ergen, Kurt için sosyal medyada ağır ifadeler kullanınca Ayşen Kurt'un eşi Yahya Kurt devreye girdi. Ergen'in öldürtmeye karar veren Kurt, azmettirici olarak Ahmet Çelik ile görüştü.

Çelik, "İlçe başkanı olduğu için olay başka yere çekilebilir" uyarısında bulununca iddiaya göre Kurt, Ergen'in görevden alınmasını sağladı.

20 MİLYON TL'YE ANLAŞTILAR

Ergen ilçe başkanlığından alındıktan sonra Yahya Kurt, Çelik'i arayarak "Görevden aldırdık. Gel görüşelim" dedi. İki isim otelde buluşarak 20 Milyon TL'ye anlaşırken, daha sonra Çelik, 3 çocuk babası olan Ergen'i öldürmek yerine ayaklarına sıkılmasına karar verdi.

"ÇOCUKLAR DENİZE GİRDİ Mİ?"

Bir an önce sonuç alınmasını isteyen Yahya Kurt, Çelik'i arayıp "Çocuklar denize girdi mi?" diye sordu. Bu soru Ergen'in vurulup vurulmadığıyla ilgili bir şifreydi.

Çelik saldırı olmadığında "Hava soğuk, çocuklar denize giremez" yanıtını veriyordu.

31 Ocak'ta ise söz konusu saldırı gerçekleşti, Ergen evinin önünde ayağından vuruldu.

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Bunun üzerinde 20 milyon TL'nin yarısı olan 10 milyon TL üzerinden anlaşıldı.

Çelik ile Kurt arasında ödeme konusunda ise sorun çıktı. Çelik, karakola gidip ihbarda bulundu.

Tetikçi Oğuz, Çelik ve Yahya Kurt cezaevine gönderilirken, Ayşen Kurt'un yurtdışına kaçtığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti suikast
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