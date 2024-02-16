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Kılıçdaroğlu yeniden sahada! Dikkat çeken o yazı: Bir daha bu yolları...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.02.2024 18:06 | Son Güncelleme:
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CHP Genel başkanlığını bıraktıktan sonra genellikle ofisinde olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Yıldız Sanayi Sitesinde görüntülendi. Esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun arka duvarında yer alan bir yazı ise dikkatlerden kaçmadı. Duvarda "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazdığı görüldü.

Kılıçdaroğlu yeniden sahada! Dikkat çeken o yazı: Bir daha bu yolları...

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı olarak 13 yıl görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel başkanlığı bıraktıktan sonra pek göz önünde olmayan bir hayat yaşıyor. Kılıçdaroğlu bugün Ankara'daki Yıldız Sanayi Sitesinde bir otomobil tamiricisi ve yedek parça esnafıyla sohbet etti. Oto tamircileri ve yedek parça satan esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu esnaflara simit götürürken, esnaflar da çay simit ve peynir ve domates ikram ettiler.

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DEMİREL DE BIRAKMADI

Bir esnaf Kılıçdaroğlu’na, "Bizim sağ sol ayrımımız yoktur. Kimsenin siyasi görüşüne bakmayız" dedi. CHP eski lideri de, “Türkiye’nin müthiş bir insan kapasitesi var. Bu kapasitenin önü açılırsa Türkiye hızla büyür.” dedi ve şunları söyledi:

“Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. Girdik tamam, çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Vatandaşın derdi nedir diye ilgileneceksin.. Ortam değişiyor, insanlar değişiyor, dertler değişiyor. Bu değişimi siyasetçinin de izlemesi lazım. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanlığını bıraktı ama siyaseti bırakmadı.. Bir gün ziyarete gittiğimde önünde kitaplar, yanında misafirler…Bize de ara sıra bir şeyler söylerdi. Deneyim ayrı bir şey……

MEMLEKET NE HALE DÖNDÜ

Ahlaksızlığın kurumsallaştığı bir yerde doğru siyaset olmaz. Adama yolsuzluk yaptın diyorsun, kabul ediyor. Allah korusun bize birisi yolsuzluk yaptın dese milletin yüzüne bakamayız….Şener Şen’in ‘Namuslu’ diye bir filmi var. çok güzel. Bir banka soyuluyor, akrabaları iyi yaptın diyor. En sonunda gerçek soyguncular ortaya çıkıyor. Yağcılık yapanlar, meğer bu adam namusluymuş diyor. Memleket bu hale döndü.

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DİKKAT ÇEKEN O YAZI

Kılıçdaroğlu'nun arka masasındaki bir levhada yazan yazı, dikkatlerden kaçmadı.

Levhada, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazdığı görüldü.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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