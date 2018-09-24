Kilis'teki içme suyu sorunu

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki içme suyu sorunuyla ilgili sondaj yapılan 36 kuyudan 10'undan yeterli suyun çıktığını bildirdi.

Kara, sondaj çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde kentte yaşanan içme suyu sorunun ardından, daha önce planladıkları tedbirleri devreye soktuklarını söyledi.

Bu kapsamda Seve Barajı'nın emiş gücünün altında olan suyu yukarıya pompalayıp kente vermeye başladıklarını ifade eden Kara, sorunun çözümü için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Sorunun büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Kara, "Sondaj vurduğumuz 36 kuyudan 10'unda yeterli su çıktı. Şu an 3 kuyuyu hızlı şekilde devreye aldık, 7'sini de devreye almak üzereyiz. Bu ay sonuna kadar 10 kuyuyu da devreye alarak, barajla göletten eksilen su kadar suyu şehre vermiş olacağız. Kış aylarına kadar su sıkıntısı yaşamayacağız." dedi.

