HABER

Kilis'teki içme suyu sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara: - "Sondaj vurduğumuz 36 kuyudan 10'unda yeterli su çıktı. Şu an 3 kuyuyu hızlı şekilde devreye aldık, 7'sini de devreye almak üzereyiz"

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki içme suyu sorunuyla ilgili sondaj yapılan 36 kuyudan 10'undan yeterli suyun çıktığını bildirdi.

Kara, sondaj çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde kentte yaşanan içme suyu sorunun ardından, daha önce planladıkları tedbirleri devreye soktuklarını söyledi.

Bu kapsamda Seve Barajı'nın emiş gücünün altında olan suyu yukarıya pompalayıp kente vermeye başladıklarını ifade eden Kara, sorunun çözümü için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Sorunun büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Kara, "Sondaj vurduğumuz 36 kuyudan 10'unda yeterli su çıktı. Şu an 3 kuyuyu hızlı şekilde devreye aldık, 7'sini de devreye almak üzereyiz. Bu ay sonuna kadar 10 kuyuyu da devreye alarak, barajla göletten eksilen su kadar suyu şehre vermiş olacağız. Kış aylarına kadar su sıkıntısı yaşamayacağız." dedi.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Ayvalık Belediyesi'nden kese kağıdı kullanımına teşvikAyvalık Belediyesi'nden kese kağıdı kullanımına teşvik
Eşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttıEşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis Hasan Kara su sorunu

En Çok Okunan Haberler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.