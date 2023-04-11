Kilo alıp estetik yaptırmıştı! Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi

Evleneceksen Gel programıyla tanınan ve kalça danslarıyla son dönemde adından szö ettiren Solmaz Çiros sdeğişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz sahne aldığı düğünde eteğini kaldırıp dans etmesiyle dikkat çekmiş ve eleştirilmişti.

Zayıf halinden eser kalmayan eski yarışmacı Solmaz Çiros son haliyle dikkat çekiyor. Seda Sayan'ın klibinde de yer alan Solmaz Çiros hem kilo aldı hem de estetiğin dozunu abarttı.

SOLMAZ ÇİROS'UN DEĞİŞİMİ

Solmaz Çiros uzun zaman sonra paylaşıp yaparak "Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir" dedi.

Solmaz Çiros'un değişimini görenler "Solmaz solmuş", "Muraç Övüç olmuşsun", "Kendine yazık ettin", "Doğal halinle ne güzeldin" yorumlarında bulundu.



