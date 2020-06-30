“Kim Kardashian’a benzemek için günde 6 saat harcıyorum”

Los Angeles’ta yaşayan 28 yaşındaki Jennifer Ward, saç ve makyajı için günde dört saat, spor salonunda ise iki saat geçiyor. Dışarı çıktığında ise Kim’in hayranları tarafından sürekli takip ediliyor.
Kim Kardashian'ı taklit ettiği saç ve makyajı günde dört saatini alıyor.
Güzellik blogger’ı ve şarkıcı olan Jennifer, Kim Kardashian’ı taklit edebilmek için her hafta online alışveriş yapıyor ve bunun kendisi için tam zamanlı bir işe dönüştüğünü söylüyor. Ayrıca Kardashian’ın kum saati vücuduna sahip olmak için üç farklı korse kullandığını belirten Jennifer, gerek olursa ameliyat olabileceğini de söyledi.
Hikayesini anlatan Jennifer, “Keeping Up With The Kardashians adlı şov 2007’de ilk kez yayınlandığından beri, yıllardır Kim Kardashian’a benzediğimi düşünüyordum
Aileye duyduğu hayranlığı dile getiren Jennifer, Keeping Up With Three Kardashians adlı şovun her bölümünü kaçırmadan izliyor.
Jennifer, yalnızca saç ve makyajda değil, giysilerinde de Kim Kardashian'ı taklit ediyor.
“Başlarda onun gibi görünmek için çabalamıyordum. Evet benzer özelliklerimiz vardı, ama onun daha büyük bir hayranı olmaya başladıkça görünümünü de taklit etmeye çalıştım. Nisan 2018’de Kim, ona benzediğim fotoğraflarımdan birini retweet etti. Bu benim havaya uçtuğum andı.
Şimdi ise, Kim’e benzemek için özellikle efor sarf ediyorum. Bence her geçen gün daha çok benziyorum.”
“Keeping Up With Three Kardashians’ın her bölümünü izledim. Bence çok akıllı ve yetenekli bir aile. Tarzlarını ve yaptıklarını çok seviyorum. Her gün Kim’in Instagram storylerini izliyorum, yaptığı her şeyi takip ediyorum. Kendi görünümümü, onu takip ederek güncel tutuyorum. Bu tam zamanlı bir iş. Stili çok geçişken. O, dünyadaki trendleri belirleyen kişi ve onu takip etmek zor.”
Kim Kardashian’a olan hayranlığından dolayı onun gibi görünmek için fazla efor sarf eden Jennifer, zaman zaman zorlandığını belirterek “Onu taklit etmek bazen zor oluyor. Yeni stil bir elbise giydiğinde, benzerini hazır giyimde bulamayabiliyorum. Onun giydiklerinin ucuz versiyonlarını satın alıyorum. Kim, dünyanın en büyük moda tasarımcılarıyla çalışıyor, onun giydiklerini satın almak gerçekten çok pahalıya patlardı” dedi.
Gardrobunda Kim Kardashian stili giysilerini ayrıca sakladığını söyleyen Jennifer, “Makyaj ve saç trendlerini ayrıca takip etmek gerekiyor. Kim’i bir hafta uzun örgülerle görürken, sonraki hafta kısa bob saçlarıyla görebiliyoruz. Bu yüzden uyum sağlamak gerçekten zor ve ek saç satın almak gerekebiliyor” dedi.
Jennifer ve 32 yaşındaki eşi Aundre Pipkin
Kim Kardashian, eşi Kanye West ile birlikte;
Son iki senedir her hafta online olarak giysi, makyaj malzemesi ve aksusar satın aldığını belirten Jennifer, tutumlu biri olduğunu söyleyerek toplamda 1.000 dolar harcadığını söyledi.
“Yılda üç veya dört tane postiş ve peruk alıyorum, böylece saçlarımı kesmem gerekmiyor. Aramızdaki benzerliği fark etmeden önce güzellik blogger’ıydım. Bu yüzden makyaj malzemelerine ücret vermiyodum. Kim’in KKW serisi favorilerimden biri."
Kim Kardashian gibi görünebilmek için her gün saatlerini harcayan Jennifer, dışarı çıktığında insanların arkasından “Hey, Kim Kardashian” diye seslendiğini söyledi.
Jennifer, vücut formunu Kim Kardashian'a benzetebilmek için farklı korseler kullanıyor.
Benzer şekilde, Kim Kardashian da giysilerinin içine korse giyiyor;
Dışarıda onu gören insanların Kim Kardashian ile olan benzerliğine inanamadıklarını söyleyen Jennifer, bazen kendisini doğum gününe Kim olarak gelmesini isteyenlerle karşılaştığını söyledi. İnsanların verdiği tepkileri iltifat olarak kabul eden Jennifer, Kardashian’ın iş etiğini takdir ettiğini ve ortaya çıkardığı bütün işleri ilgiyle takip ettiğini de sözlerine ekledi.
Güzellik blogger'ı olan Jennifer, Kim Kardashian gibi görünmeyi seviyor.
Jennifer, Kim Kardashian’ın tercih ettiği estetik uygulamaları da takip ediyor. Kendisini Kim Kardashian’a benzemekten alıkoyacak herhangi bir estetik ameliyat yaptırmadığını söyleyen Jennifer, bazı dolgu uygulamarını denemiş.
Kardashian’ın son iki yılda vücudunun aldığı form, Jennifer için motivasyon kaynağı olmuş. Jennifer, haftanın her günü iki saatini spor salonunda harcıyor ve sağlıklı besleniyor. Birkaç senede 20 kilo verdiğini söyleyen Jennifer, yeni hayat düzeni sayesinde Kim’e daha fazla benzediğini düşünüyor.
Jennifer, 32 yaşındaki girişimci eşi Aundre Pipkin’in de kendisi gibi Kim Kardashian’ı çok sevdiğini ve kendisini yaptığı her şeyde desteklediğini de sözlerine ekledi. Eşinin Kanye West ile ortak noktaları olduğunu ve benzer stillere sahip olduklarını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum