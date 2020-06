“Kim Kardashian’a benzemek için günde 6 saat harcıyorum”

Los Angeles’ta yaşayan 28 yaşındaki Jennifer Ward, saç ve makyajı için günde dört saat, spor salonunda ise iki saat geçiyor. Dışarı çıktığında ise Kim’in hayranları tarafından sürekli takip ediliyor.

Güzellik blogger’ı ve şarkıcı olan Jennifer, Kim Kardashian’ı taklit edebilmek için her hafta online alışveriş yapıyor ve bunun kendisi için tam zamanlı bir işe dönüştüğünü söylüyor. Ayrıca Kardashian’ın kum saati vücuduna sahip olmak için üç farklı korse kullandığını belirten Jennifer, gerek olursa ameliyat olabileceğini de söyledi.

Hikayesini anlatan Jennifer, “Keeping Up With The Kardashians adlı şov 2007’de ilk kez yayınlandığından beri, yıllardır Kim Kardashian’a benzediğimi düşünüyordum

Aileye duyduğu hayranlığı dile getiren Jennifer, Keeping Up With Three Kardashians adlı şovun her bölümünü kaçırmadan izliyor.

Jennifer, yalnızca saç ve makyajda değil, giysilerinde de Kim Kardashian'ı taklit ediyor.