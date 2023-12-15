Kim Kardashian bildiğiniz gibi... İç çamaşırlarıyla ayna önünde poz

Kim Kardashian yine şaşırtmadı... 43 yaşındaki reality TV yıldızı, makyaj aynasında bir selfie için baştan çıkarıcı bir şekilde poz verirken neredeyse yarı çıplaktı...

Keskin karın kaslarını ve ince belini gösteren Kim, kendi markasına ait iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını sergiledi.

Kim, neredeyse hiçbir şey giymemesine rağmen, kusursuz makyajı ve hacimli saçları sayesinde yine de göz alıcı görünmeyi başardı.

Yıldız paylaşımına 'Ben olsam benimle çıkardım' notunu düştü.

Kim'in son paylaşımı, Las Vegas tatil köyünün yıldızlarla dolu açılışında yakın arkadaşı Ivanka Trump'la birlikte eğlenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden geldi.





