Kim Kardashian boşanmak üzere olduğu kocası Kanye West ve yeni aşkı Pete Davidson ile birlikte dolaşıyor

Kim Kardashian, bir süredir oyuncu Pete Davidson ile birlikte olmasına rağmen boşanmak üzere olduğu kocası Kanye West'i de hayatından tamamen çıkarmadı.

Kardashian'a yakın bir kaynak "Kim, Kanye'nin üzülmesini ve yıkılmasını istemiyor" diye konuştu. Bu kaynağın iddiasına göre Kardashian, bu yüzden sık sık yeni sevgilisi Davidson ve yollarını ayırdığı eşi Kanye West'in de dahil olacağı gezme programları yapıyor.

Kanye West, kendisinin de itiraf ettiği üzere bazı ruhsal sorunlarla mücadele ediyor. Onu en çok zorlayan ise bipolar kişilik bozukluğu. Bunun da kendisinde "paranoyak" eğilimler geliştirdiğini kendisi de söylemişti.

MÜSTEHCEN POZLAR VEREN ABLASINA BENZETİLMEK İSTEMİYOR

Kim Kardashian'ın toplum içine karıştığı zamanlarda yanında Kanye West ya da aile ve arkadaş çevresinden birilerinin bulunması isteğinin altında yatan başka bir ayrıntı daha var iddialara göre; Kim, nişanlısı Travis Barker ile adım attığı her yerde el ele göz göze dudak dudağa görüntülenen ablası Kourtney benzeri bir görüntü vermek istemiyor.

Yani kamuoyu karşısında sevgilisi Pete Davidson ile daha makul bir görüntü sergilemek için böyle bir yol belirledi kendisine.



