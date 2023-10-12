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  4. Kim Kardashian'ın pantolonu patladı! "Eğilemiyorum" dedi bakın nasıl kapattılar

Kim Kardashian'ın pantolonu patladı! "Eğilemiyorum" dedi bakın nasıl kapattılar

12.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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The Kardashians isimli televizyon programıyla sürekli gündem olan Kim Kardashian’ın giydiği siyah lateks tayt, bir etkinliğe katılmadan dakikalar önce kuliste yırtıldı. Kardashian o anlarda bakın nasıl bir çözüm buldu.

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu, manken ve girişimci Kim Kardashian’ın kameralar önünde yaşadığı zor anlar gündem olmuştu. The Kardashians isimli televizyon programıyla sürekli gündem olan Kardashian’ın giydiği siyah lateks tayt kıvrımlarına dayanamayıp patlamıştı.

"Pantolonum, sadece bir çift pantolonum var ve onlar lateks ve sana bir fotoğraf göndereceğim, tüm kahrolası k.çım dışarıda" dediği anlar yayına yansıyan Kim devamında ise "Elim lateks pantolonun içinden geçiyor ve pantolonu tamamen yırtıyor. Çıldırıyorum" diyor.

Ekran Alıntısı

Kim ve ekibi bu kriz anında durumu kurtarmak için pantolonu yapıştırmaya çalışıyor. "K.çımı yapıştırıyorlar. Sadece bir kıyafetim var ve konferansım 20 dakika sonra başlıyor ve 3 saat boyunca orada oturmam gerekiyor. Eğilemiyorum. Kıçıma bant yapıştırıyorlar" diyen Kim, "Hiç böyle pantolon görmemiştim. Yani kelimenin tam anlamıyla benim el izim gibi" yorumunda bulundu.

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Kim Kardashian Oyuncu kardashian

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