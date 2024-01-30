Kim Milyoner Olmak İster'deki matematik sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını son anda değiştirmek istedi ama... İşte yarışmaya damga vuran anlar

ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Sena Erol isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü.

İlk baraj sorusuna kadar gelen yarışmacı, üçüncü soruda yanıldı. Yarışmacının karşısına, "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, şıklar arasında kararsız kaldı. Sena Erol, 'C- 102' cevabını verdi. Ancak 'son kararım' dediği için yarışmacının verdiği 'C-102' cevabı kabul edildi. Yarışmacı son anda kararını değiştirmek istese de karar geçerli olmadı.

Yarışmacı 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar sorunun hatalı olduğunu iddia etti.

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının" -987 olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, sorudaki "doğal sayı" eksikliğini gündeme getirdi.

Sosyal medyada; 'Kız itiraz ederse davayı kazanabilir', 'Dava aç soru yanlış', 'Cevap şıklarda yok' gibi yorumlar yapıldı.







