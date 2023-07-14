Kim Milyoner Olmak İster’e o anlar damga vurdu! Jokeri 'Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır' dedi ama... Bakın hangi soruda elendi

Atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine çok konuşuldu. Yarışmaya katılan Mehmet Özmen, ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullanmayı tercih etti. Telefondaki jokerin ise söylediği sözler adeta yarışmaya damga vurdu.

Yarışmacı Mehmet Özmen, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullandı. Yarışmacının karşısına, 'Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?' sorusu çıktı.

Yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı ve o anlar çok konuşuldu. Telefonla bağlanılan Kemal Yüksel, telefonu açıp 'Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır. Ben başarılı bir performans çıkardığını düşünüyorum' dedi.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Joker, 'A-27' cevabını verdi. Ancak yarışmacı yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Milyoner yarışmacısı, yarışmadan 50 bin TL alarak veda etti. Yarışmadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

