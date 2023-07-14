MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster’e o anlar damga vurdu! Jokeri 'Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır' dedi ama... Bakın hangi soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster’e o anlar damga vurdu! Jokeri 'Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır' dedi ama... Bakın hangi soruda elendi

14.07.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Soruları ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine çok konuşuldu. 50 bin liralık ikinci baraj sorusuna gelen yarışmacı telefon joker hakkını kullanınca o anlar geceye damga vurdu.

Atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine çok konuşuldu. Yarışmaya katılan Mehmet Özmen, ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullanmayı tercih etti. Telefondaki jokerin ise söylediği sözler adeta yarışmaya damga vurdu.

milyoner 1

Yarışmacı Mehmet Özmen, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullandı. Yarışmacının karşısına, 'Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?' sorusu çıktı.

milyoner telefon

Yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı ve o anlar çok konuşuldu. Telefonla bağlanılan Kemal Yüksel, telefonu açıp 'Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır. Ben başarılı bir performans çıkardığını düşünüyorum' dedi.

kenan imirzalioğlu

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Joker, 'A-27' cevabını verdi. Ancak yarışmacı yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Milyoner yarışmacısı, yarışmadan 50 bin TL alarak veda etti. Yarışmadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozlarında o detaya yine yorum yağdı! Tatil pozlarında o detaya yine yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yaşında ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.