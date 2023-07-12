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Kim Milyoner Olmak İster'e o yarışmacı damga vurdu! Seyirci jokerini kullandı ama verdiği cevapla şoke etti

12.07.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Soruları ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster de bu kez şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Melda Kara isimli yarışmacı, geceye damga vurdu. Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Atv'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine gündem oldu. Programa katılan Melda Kara isimli yarışmacı performansıyla dikkat çekti.

Yarışmacıya "Bizim vilayet Meclis-i Mebusan'a 5 mebus yolladı" cümlesini kuran biri hangi yüzyılda yaşamış olabilir?" sorusu soruldu. Yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Ancak verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

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Seyirciler, soruya 'D-19'uncu' cevabını vermesine rağmen yarışmacı ikna olmadı ve seyircilerin oy kullandığı şıkkı tercih etmeyerek 'C-18'inci' yanıtı verdi.

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Seyircileri dinlemeyen Melda Kara, yanlış şıkkı seçerek elenmiş oldu.
Milyoner yarışmacısı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Bu anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Melda Kara, 21 yaşında ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu okuyor. Melda Hanım, YKS sınavında 1979. olmuş, yüksek lisansını ise Almanya'da yapmayı düşünüyor.

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