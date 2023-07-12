Kim Milyoner Olmak İster'e o yarışmacı damga vurdu! Seyirci jokerini kullandı ama verdiği cevapla şoke etti

Atv'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine gündem oldu. Programa katılan Melda Kara isimli yarışmacı performansıyla dikkat çekti.

Yarışmacıya "Bizim vilayet Meclis-i Mebusan'a 5 mebus yolladı" cümlesini kuran biri hangi yüzyılda yaşamış olabilir?" sorusu soruldu. Yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Ancak verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

Seyirciler, soruya 'D-19'uncu' cevabını vermesine rağmen yarışmacı ikna olmadı ve seyircilerin oy kullandığı şıkkı tercih etmeyerek 'C-18'inci' yanıtı verdi.

Seyircileri dinlemeyen Melda Kara, yanlış şıkkı seçerek elenmiş oldu.

Milyoner yarışmacısı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Bu anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Melda Kara, 21 yaşında ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu okuyor. Melda Hanım, YKS sınavında 1979. olmuş, yüksek lisansını ise Almanya'da yapmayı düşünüyor.



