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  4. Kiraların yüksekliğinden bıkınca çözümü 'tiny house' ile buldu! Sokağın ortasında duruyor... İçini gören inanamıyor: "Benim stüdyo daireden daha fonksiyonel"

Kiraların yüksekliğinden bıkınca çözümü 'tiny house' ile buldu! Sokağın ortasında duruyor... İçini gören inanamıyor: "Benim stüdyo daireden daha fonksiyonel"

28.09.2024 10:26
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 10:26
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Kanada'da bir adam, evsizlik sorununa çözüm getirmek amacıyla tasarladığı portatif evi tanıttı. Sokağa park ettiği evini gösteren adam sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Kanada'da kiraların yüksekliği nedeniyle evsiz kalan bir adam bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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Sokağa park ettiği bir küçük evde (tiny house) kalan bir adam yaşam alanını gösterince sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları çözümü mantıklı bulurken bazıları ise evin tasarımını fonksiyonel bulmadığını ifade etti.

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Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü evin içinde banyo ve tuvalet olmamasını eleştirdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun için oda arkadaşı arayan vardır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Duş gerçekten büyük bir sorun. Yağmurda mı yıkanmayı düşünüyor?" yorumunu yaptı.

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Kanada
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