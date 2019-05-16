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Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanlarının dokunulmazlıklarına sınırlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, eski cumhurbaşkanlarının dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onayladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ceenbekov, eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen kanunu onayladı.

Kanun, görevde bulunduğu sürede işlediği eylemlerden dolayı cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra ve görevinden sonra işlediği bireysel suçlar nedeniyle, eski cumhurbaşkanları hakkında soruşturma açılmasını ve yargılanabilmelerini öngörüyor.

Kanuna göre, eski cumhurbaşkanlarının dokunulmazlıklarına sınırlama getiriliyor.

Kırgızistan Parlamentosu, söz konusu kanun değişikliklerini 4 Nisan'da kabul etmişti.

31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'da sırasıyla Askar Akayev (1991-2005), Kurmanbek Bakiyev (2005-2010), Geçici Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva (2010-2011) ve Almazbek Atambayev (2011-2017) cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Yasal değişiklik, hakkında iddialar bulunan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in yargılanabilmesi anlamına geliyor.

Kırgızistan'ın kurucu lideri ve ülkenin ilk devlet başkanı Askar Akayev, 15 yıllık iktidarın ardından devrimle 24 Mart 2005'te koltuğundan indirilmişti. Rusya'ya sığınan Akayev'in dokunulmazlığı kaldırmıştı.

Devriminin ardından 2005'te iktidara gelen Kurmanbek Bakiyev yine 7 Nisan 2010'da sokak olaylarıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Kırgızistan'da geçici hükümet, devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in dokunulmazlığını kaldırdı. Yurt dışına kaçan Bakiyev'e gıyabında yargılandığı davada 24 yıl hapis cezası verildi.

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