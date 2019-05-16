Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanlarının dokunulmazlıklarına sınırlama

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ceenbekov, eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen kanunu onayladı.

Kanun, görevde bulunduğu sürede işlediği eylemlerden dolayı cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra ve görevinden sonra işlediği bireysel suçlar nedeniyle, eski cumhurbaşkanları hakkında soruşturma açılmasını ve yargılanabilmelerini öngörüyor.

Kanuna göre, eski cumhurbaşkanlarının dokunulmazlıklarına sınırlama getiriliyor.

Kırgızistan Parlamentosu, söz konusu kanun değişikliklerini 4 Nisan'da kabul etmişti.

31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'da sırasıyla Askar Akayev (1991-2005), Kurmanbek Bakiyev (2005-2010), Geçici Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva (2010-2011) ve Almazbek Atambayev (2011-2017) cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.