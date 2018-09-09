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Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına elindeki kablonun temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Umut Koçoğlu (10), ağır yaralandı.

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda oyun oynayan Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Koçoğlu, aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedaviye alınan Umut Koçoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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kırıkkale balkon Umut Koçoğlu

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