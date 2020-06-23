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Kırışıklıklara elveda diyeceğiniz 26 kırışıklık önleyici yöntem

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırışıklıklar, yaş ilerledikçe cildin nemini ve esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkar.

Kırışıklıklara elveda diyeceğiniz 26 kırışıklık önleyici yöntem

Kırışıklıklar, yaş ilerledikçe cildin nemini ve esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkar. Cilt hücrelerinin yenilenme hızının düşmesiyle daha belirgin bir hal alan kırışıklıklar, cilt üzerinde yüzeysel ve derin olmak üzere iki farklı tipte oluşum gösterebilir. Yüzeysel kırışıklıkların görünümü daha hafiftir ve mücadele edilmesi daha kolaydır. Derin kırışıklıklar ise ciltte yer etmiş olmaları dolayısıyla kozmetik veya evde denenebilecek yöntemler yerine plastik cerrahi yardımıyla yok edilebilir.

Kırışıklıklardan tamamen kurtulmanın imkanı olmasa da kimyasal içerikli kozmetik ürünler veya evde denenebilecek doğal yöntemlerle kırışıklıkların görünümü azaltılabilir. Bitkilerden ve evde bulunan doğal malzemelerden yararlanarak cildin daha canlı, nemli ve esnek bir görünüm kazanmasına yardımcı olmak mümkün.

Kırışıklıkları Önlemek İçin Öneriler

kırışıklıkları önlemek için öneriler

Cilt bakımına ne kadar özen gösterilirse gösterilsin zamanla yaşlanmanın etkilerinin önüne geçilemez.

Kırışıklıkların en hafif düzeyde oluşmasını ve derinleşmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kırışıklığın en önemli nedeni cildin yeteri kadar nem alamamasıdır. Bu nedenle yaşa uygun olarak seçilmiş bir nemlendirici her gün düzenli olarak kullanılmalıdır.
  • Cildin beslenip güçlenmesi ve kırışık bir görünümden kurtulabilmesi için sebze, meyve yönünden zengin bir dengeli beslenme programı uygulanmalıdır. C ve E vitamini yönünden zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ile meyveler bolca tüketilmelidir.
  • Kırışıklık önlemek için dikkat edilmesi gerekenler arasında bol miktarda su tüketimi de yer alır. Bolca su içerek cildin ihtiyacı olan nem elde edilir, cilt kaslarının gerginleşmesi sağlanır.
  • Güneş ışınları cildin yapısını bozar. Ciltte lekelenmeye yol açmasının yanında cildi yıpratarak daha yaşlı görünmesine sebep olur. Bu yüzden güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmamalı, özellikle yazın yüksek koruma faktörlü güneş kremi cilde uygulanmalıdır.
  • Stresten uzak durulmalı ve düzenli olarak spor yapılmalıdır. Yoga veya meditasyon yaparak stresin etkileri azaltılabilir.
  • Hem vücuda zarar verdiği hem de cildin daha hızlı yaşlanmasına sebep olduğundan sigara ve alkol tüketimi bırakılmalıdır.
  • Cilt tipine uygun olan, içeriğinde C ve E vitaminleri barındıran nemlendiriciler tercih edilmelidir. Kimyasal içerikli kozmetik nemlendiriciler kullanılmamalıdır.
  • Alkollü yüz yıkama jelleri kullanılmamalıdır.
  • Düzenli olarak cilt bakımı yaptırılmalıdır. Cildin ölü hücrelerden arınıp temizlenerek kendisini yenilemesine olanak sağlanmalıdır.
  • Göz çevresindeki kırışıklık oluşumunu önlemek için nemlendirici sürmeye ve güneş gözlüğü takmaya özen gösterilmelidir.

Kırışıklık Oluşumunu Önleyici Sebze ve Meyveler

Kırışıklık Oluşumunu Önleyici Sebze ve Meyveler

1. Salatalık

Salatalık cildi yatıştırır, etkili bir nemlendiricidir. Salatalık sütü kozmetik sektöründe oldukça sık tercih edilen bir etken maddedir. Cildi ferahlatıcı etkisi de bulunur.

Faydalanmak için:

  • Salatalığı ezip püre haline getirin ve cilde uygulayın.
  • Kuruyana kadar ciltte bekletin.
  • Bu uygulama haftada 4 defa yapıldığında kırışıkları önlemeye yardımcı olur.

Püreden farklı olarak:

  • Dilimlediğiniz salatalığı yüzünüze koyun ve bir süre bekletin.
  • Bu yöntemle de ciltteki kırışıklıklar hafifler ve daha gergin bir görünüm elde edilebilir.

2. Papaya

Papaya cildi ölü deriden arındırmaya yarayan enzimlere sahiptir. Bu içeriği sayesinde kırışıklıkların giderilmesine ve yüzün parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Likopen ve beta-karoten yönünden zengindir.

Faydalanmak için:

  • Bir parça papayayı çatalla ezilip püre haline getirin.
  • İçine **1 çay kaşığı

** bal ekleyip karışım haline getirin.

  • Yüzünüze sürüp 15-30 dakika kadar bekleyin.
  • Ardından suyla durulayın.

3. Avokado

Avokado kırışıklık önleyici meyveler arasında yer alır. Cilde sıkılık verir, E vitaminiyle cildi besler.

Faydalanmak için:

  • Olgunlaşmış

1 adet avokadoyu çatalla ezip püre haline getirin.

  • Yüzünüze sürüp

15-30 dakika bekledikten sonra suyla durulayın.

4. Domates

Domates en çok tercih edilen kırışıklık önleyici sebzeler arasındadır. Cilde zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırır ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini içeriğinde bulunan likopen sayesinde yok eder. Ciltteki kırışıklıkları yok etmeye yardımcı olan C vitamini yönünden de zengindir. Cilde sıkılık verir.

Faydalanmak için:

5 yemek kaşığı kadar domates püresini zeytinyağıyla karıştırın.

  • İsteğinize göre içine

3-4 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.

  • Kırışıklıkları azaltmak için her gün bu domatesli püreyi yüzünüze sürüp 30 dakika bekleyin.

5. Karpuz

Karpuz cilde tazelik ve gerginlik verir. Cilt tonunu eşitleyerek cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Yüksek oranda su içerdiği için kırışıklık önleyici meyveler arasında bulunur.

Faydalanmak için:

1 parça karpuzu ovalayarak yüzünüze uygulayın.

  • Bu şekilde

5 dakika boyunca bekleyin ve yüzünüzü soğuk suyla durulayın.

  • 2 günde bir bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

6. Sarımsak

Sarımsak ciltteki yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cilde canlılık ve parlaklık verir.

Faydalanmak için:

  • Her gün

2 veya 3 diş sarımsak tüketilmesi kırışıklarla mücadeleye yardımcı olur.

7. Yeşil çay

Yeşil çay güçlü bir antioksidandır. Cildin temizlenmesine ve parlak, gergin bir görünüme sahip olmasına yardım eder.

Faydalanmak için:

1 fincan ölçüye göre yeşil çay demleyin.

  • Birkaç dakika soğuması için bekledikten sonra pamuk yardımıyla cildinize sürün.
  • Bu işlemi her gün uygulayabilirsiniz.

8. Çemen otu

Çemen otu aktarlardan temin edilebilen, vitamin ve mineral yönünden zengin bir bitkidir. Kırışıklıklarla mücadelede oldukça yararlıdır. Cildi besler, ince çizgileri ve kırışıklıkları geçirir.

Faydalanmak için:

  • Aktardan alınan çemen otu yapraklarını suda kaynatıp hamur haline gelene kadar ezin.
  • Cildinize uygulayıp bir gece boyunca bu şekilde bekletin.
  • Ertesi sabah ılık suyla cildinizi durulayın.

9. Kayısı

Kayısı magnezyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum yönünden zengin bir meyvedir.

Faydalanmak için:

2 adet kayısı, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon ve sütü püre haline gelene kadar karıştırın.

  • Cilde uygulanan bu kayısılı karışım sayesinde cilt daha sıkı ve parlak görünür.

10. Zencefil

Antioksidan özellikleriyle öne çıkan zencefil de kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olan bir bitkidir.

Faydalanmak için:

  • Aktardan aldığınız toz zencefili bal ile karıştırıp cildinize uygulayın.
  • Kuruduktan sonra suyla durulayın.
  • Haftada

3 kez bu uygulama yapılabilir.

11. Mercimek

Mercimek anti-aging özellikte bir bakliyattır. Ciltteki sarkmayı ve kırışmayı önler.

Faydalanmak için:

1 fincan mercimek tozuyla 1 fincan domates püresini karıştırın.

  • Yüzünüze sürüp

10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

12. Badem

Badem; lif, demir, çino, folik asit, kalsiyum, E vitamini ve doymamış yağ asidi içerir. Bu içeriği sayesinde özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları gidermede etkilidir.

Faydalanmak için:

  • Birkaç tane bademi bir gece önceden sütün içinde bekletin.
  • Ertesi sabah bademin kabuklarını soyun.
  • Bademi ezerek püre haline getirin.
  • Göz çevresine bu püreyi sürüp

5-10 dakika bekletin.

  • Kırışıklıkların yok olması için düzenli olarak her gün bu uygulama yapılabilir.

13. Limon

Limon, asidik yapısıyla cildin ölü hücrelerden arınıp temizlenmesini sağlar. Uygun fiyatlı ve pratik bir evde kırışıklık giderme yöntemi olarak sayılabilir.

Faydalanmak için:

  • Limon suyunu saf suyla karıştırılıp seyreltin.
  • Pamuk yardımıyla tüm cildinize sürün. Kuruduktan sonra ılık suyla durulayın.

14. Zeytinyağı

Zeytinyağı önemli bir antioksidan kaynağıdır. A ve E vitamini yönünden zengindir. Cilde zarar veren serbest radikallerden cildi korur. Bu özellikleriyle kırışıkları engeller, cilde esneklik verir. Doğal bir nemlendiricidir.

Faydalanmak için:

  • Bir miktar zeytinyağını pamuk yardımıyla cildinize sürün.
  • Bu şekilde gece ciltte bekletilen yağı ertesi sabah suyla durulayın.

15. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi vücuda zarar veren serbest radikallerle mücadele eder. Cildin hasar görmesini, derinin yıpranmasını engeller. Antioksidan bakımından oldukça zengindir. Sadece kırışıklığı önlemede değil bakteri kaynaklı tüm cilt sorunlarıyla mücadelede yararlı olan bir yağdır.

Faydalanmak için:

  • Küçük bir miktar katı haldeki hindistan cevizi yağını parmaklarınızın arasında ısıtılarak eritin.
  • Tüm yüze veya kırışıklıkların yoğunlaştığı mimik çizgilerinin üzerine sürün.
  • Bu uygulama gece yatmadan önce yapılmalıdır. Böylece gece boyunca yağ sayesinde ince kırışıklıklara bakım yapılmış olur.

Kırışıklık Oluşumunu Önleyici Masaj Uygulamaları

masaj kadın

1. Dudak çevresi masajı

Dudak çevresindeki mimik çizgilerinin yoğunlaştığı bölgedeki kırışıklıkların azaltılması için:

  • Parmaklarınızı yanaklarınızın üzerine yerleştirin.
  • Parmak uçları ağız hizasında durmalı. Ellerle yüz yukarıya doğru kaldırılmalı.
  • Bu işlemi yaparken yüzde başka kırışmanın olmamasına özen gösterilmeli ve dudaklar "o" diyecekmiş gibi açılmalı. Aynı anda da ağız kapatılmalı.
  • Bu esnada yüzde güçlü bir gerginlik oluştuğu hissediliyorsa hareketin doğru yapıldığı anlaşılabilir.

2. Göz çevresi masajı

Kırışıklık önleyici masajlar arasında en çok fayda görülenlerden biri göz çevresine uygulanan masajdır.

Bunun için:

  • Her iki elinizi şakaklarınızın üzerine dayayın.
  • Gözleriniz kapalıyken ellerinizi kulak hizasına doğru çekin.
  • Bu sırada gözünüzün çevresi gerilecek ve gerginlikten göz kapaklarınızda titreme görülecektir.

3. Göz altı torbalarını gideren masaj

Haftada 3 kere uygulandığında

1 ayın sonunda olumlu etkilerini gösteren etkili bir masajdır.

Masajı yapmak için:

  • Baş parmaklarınızı ensenizin üst kısmına bastırın. Diğer parmaklarınızı da şakaklarınıza koyun.
  • Tüm parmaklar kulağın arkasında toplanıncaya kadar

5 saniye boyunca parmaklarınızı şakaklardan baş parmakların olduğu yere doğru yavaşça itin.

  • Bu hareketi 3 defa tekrarlayın.

4. Göz kapağındaki kırışıklığı gideren masaj

Bu masajı yapmak için:

  • Öncelikle gözlerinizi kapatın.
  • İşaret parmağınızla göz kapağına içten dışa doğru basınç uygulayın. Bu esnada da gözlerinizi açmayı deneyin. Ancak parmaklarınızın uyguladığı baskı yüzünden gözlerinizi açamayacaksınız.
  • Bu masaj sayesinde göz kapaklarındaki kaslar kuvvetlenecek ve kapakların sarkması engellenecek.

5. Alındaki çizgileri gideren masaj

Haftada

3 kez bu masaj yapıldığında 1 ay sonra olumlu etkiler görülebilir.

Masaj için:

  • İlk önce başınızı dik tutun.
  • Kollarınızı omuz hizasında kaldırıp ellerinizi başınızın üzerine yerleştirin.
  • Baş parmağınızla başınızın arkasına bastırırken, diğer parmaklarınızı saç diplerinden alnınıza yerleştirin.
  • Daha sonra

4 parmağınızı baş parmağın hizasına doğru kuvvetle bastırın.

  • Bu hareketi

3 defa tekrarlayın.

Evde Kırışıklık Giderme Yöntemleri

evde kırışıklık giderme yöntemleri

1. Beyaz yumurta maskesi

Yumurta vitamin ve mineral bakımında oldukça zengin bir besindir. Yumurta akı derinin sarkıp kırışmasına engel olur.

Beyaz yumurta maskesi için:

  • 1 tane sarısından ayrılan yumurta akı,

1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt, birkaç damla zeytinyağı veya hindistan cevizi yağını bir kapta homojen hale gelene kadar karıştırın.

  • Bu karışımı yüzünüze sürüp

30 dakika kadar bekletin.

  • Haftada 2 veya 3 kez bu maske uygulanabilir.

2. E vitamini maskesi

E vitamini hasarlı cildi onaran ve kırışıklıkları gideren yararlı bir bileşendir.

E vitamini maskesi için:

  • 3 tane E vitamini kapsülü,

2 çay kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı limon suyunu bir kabın içerisine karıştırın.

  • Bu karışımı yüzünüze sürüp

15 dakika bekletin ve ardından durulayın.

3. Bal ve limon maskesi

Bal ile limon cildi sıkılaştırır. Kırışıklıkların derinliğini hafifletir.

Bal ve limon maskesi için:

  • Eşit miktarda bal ve limon suyunu karıştırın.
  • Bu karışımı yüzünüzün tamamına ve boynuna uygulayabilirsiniz.
  • 5-10 dakika cildinizde beklettikten sonra ılık sula durulayın.

4. Süt tozu ve bal maskesi

Süt tozu sayesinde cilt daha nemli ve yumuşak bir hal alır. Bal ise cilde canlılık ve parlaklık verir.

Maske yapmak için:

  • 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sıcak su ve

4 yemek kaşığı süt tozunu macun haline gelene kadar karıştırın.

  • Maskeyi cildinize sürüp

15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

  • Bu maske düzenli olarak uygulandığında kırışıklıklarla mücadelede gözler görülür bir katkı elde edilir.

5. Ananas maskesi

Ananas C vitamini yönünden zengin bir tropikal meyvedir. C vitamini sayesinde cilt beslenir ve cilt tonu eşitlenir. Derinin sarkması ve kırışması engellenir.

Ananas maskesi için:

  • Ananası püre haline gelene kadar çatal yardımıyla ezin.
  • Ardından dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize sürün.

15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.

6. Hindistan cevizi yağı maskesi

Hindistan cevizi vücuda zarar veren serbest radikallerle mücadele eder. Cildin hasar görmesini, derinin yıpranmasını engeller.

Maske için:

  • Eşit miktarda hindistan cevizi yağı, kırmızı pancar suyu ve havuç suyunu karıştırın.
  • Cildinize pamuk yardımıyla sürün.

5 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.


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