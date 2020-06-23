Kırışıklıklara elveda diyeceğiniz 26 kırışıklık önleyici yöntem

Kırışıklıklar, yaş ilerledikçe cildin nemini ve esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkar. Cilt hücrelerinin yenilenme hızının düşmesiyle daha belirgin bir hal alan kırışıklıklar, cilt üzerinde yüzeysel ve derin olmak üzere iki farklı tipte oluşum gösterebilir. Yüzeysel kırışıklıkların görünümü daha hafiftir ve mücadele edilmesi daha kolaydır. Derin kırışıklıklar ise ciltte yer etmiş olmaları dolayısıyla kozmetik veya evde denenebilecek yöntemler yerine plastik cerrahi yardımıyla yok edilebilir.
Kırışıklıklardan tamamen kurtulmanın imkanı olmasa da kimyasal içerikli kozmetik ürünler veya evde denenebilecek doğal yöntemlerle kırışıklıkların görünümü azaltılabilir. Bitkilerden ve evde bulunan doğal malzemelerden yararlanarak cildin daha canlı, nemli ve esnek bir görünüm kazanmasına yardımcı olmak mümkün.
Cilt bakımına ne kadar özen gösterilirse gösterilsin zamanla yaşlanmanın etkilerinin önüne geçilemez.
Kırışıklıkların en hafif düzeyde oluşmasını ve derinleşmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:
Salatalık cildi yatıştırır, etkili bir nemlendiricidir. Salatalık sütü kozmetik sektöründe oldukça sık tercih edilen bir etken maddedir. Cildi ferahlatıcı etkisi de bulunur.
Faydalanmak için:
Püreden farklı olarak:
Papaya cildi ölü deriden arındırmaya yarayan enzimlere sahiptir. Bu içeriği sayesinde kırışıklıkların giderilmesine ve yüzün parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Likopen ve beta-karoten yönünden zengindir.
Faydalanmak için:
** bal ekleyip karışım haline getirin.
Avokado kırışıklık önleyici meyveler arasında yer alır. Cilde sıkılık verir, E vitaminiyle cildi besler.
Faydalanmak için:
1 adet avokadoyu çatalla ezip püre haline getirin.
15-30 dakika bekledikten sonra suyla durulayın.
Domates en çok tercih edilen kırışıklık önleyici sebzeler arasındadır. Cilde zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırır ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini içeriğinde bulunan likopen sayesinde yok eder. Ciltteki kırışıklıkları yok etmeye yardımcı olan C vitamini yönünden de zengindir. Cilde sıkılık verir.
Faydalanmak için:
5 yemek kaşığı kadar domates püresini zeytinyağıyla karıştırın.
3-4 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.
Karpuz cilde tazelik ve gerginlik verir. Cilt tonunu eşitleyerek cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Yüksek oranda su içerdiği için kırışıklık önleyici meyveler arasında bulunur.
Faydalanmak için:
1 parça karpuzu ovalayarak yüzünüze uygulayın.
5 dakika boyunca bekleyin ve yüzünüzü soğuk suyla durulayın.
Sarımsak ciltteki yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cilde canlılık ve parlaklık verir.
Faydalanmak için:
2 veya 3 diş sarımsak tüketilmesi kırışıklarla mücadeleye yardımcı olur.
Yeşil çay güçlü bir antioksidandır. Cildin temizlenmesine ve parlak, gergin bir görünüme sahip olmasına yardım eder.
Faydalanmak için:
1 fincan ölçüye göre yeşil çay demleyin.
Çemen otu aktarlardan temin edilebilen, vitamin ve mineral yönünden zengin bir bitkidir. Kırışıklıklarla mücadelede oldukça yararlıdır. Cildi besler, ince çizgileri ve kırışıklıkları geçirir.
Faydalanmak için:
Kayısı magnezyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum yönünden zengin bir meyvedir.
Faydalanmak için:
2 adet kayısı, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon ve sütü püre haline gelene kadar karıştırın.
Antioksidan özellikleriyle öne çıkan zencefil de kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olan bir bitkidir.
Faydalanmak için:
3 kez bu uygulama yapılabilir.
Mercimek anti-aging özellikte bir bakliyattır. Ciltteki sarkmayı ve kırışmayı önler.
Faydalanmak için:
1 fincan mercimek tozuyla 1 fincan domates püresini karıştırın.
10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.
Badem; lif, demir, çino, folik asit, kalsiyum, E vitamini ve doymamış yağ asidi içerir. Bu içeriği sayesinde özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları gidermede etkilidir.
Faydalanmak için:
5-10 dakika bekletin.
Limon, asidik yapısıyla cildin ölü hücrelerden arınıp temizlenmesini sağlar. Uygun fiyatlı ve pratik bir evde kırışıklık giderme yöntemi olarak sayılabilir.
Faydalanmak için:
Zeytinyağı önemli bir antioksidan kaynağıdır. A ve E vitamini yönünden zengindir. Cilde zarar veren serbest radikallerden cildi korur. Bu özellikleriyle kırışıkları engeller, cilde esneklik verir. Doğal bir nemlendiricidir.
Faydalanmak için:
Hindistan cevizi vücuda zarar veren serbest radikallerle mücadele eder. Cildin hasar görmesini, derinin yıpranmasını engeller. Antioksidan bakımından oldukça zengindir. Sadece kırışıklığı önlemede değil bakteri kaynaklı tüm cilt sorunlarıyla mücadelede yararlı olan bir yağdır.
Faydalanmak için:
Dudak çevresindeki mimik çizgilerinin yoğunlaştığı bölgedeki kırışıklıkların azaltılması için:
Kırışıklık önleyici masajlar arasında en çok fayda görülenlerden biri göz çevresine uygulanan masajdır.
Bunun için:
Haftada 3 kere uygulandığında
1 ayın sonunda olumlu etkilerini gösteren etkili bir masajdır.
Masajı yapmak için:
5 saniye boyunca parmaklarınızı şakaklardan baş parmakların olduğu yere doğru yavaşça itin.
Bu masajı yapmak için:
Haftada
3 kez bu masaj yapıldığında 1 ay sonra olumlu etkiler görülebilir.
Masaj için:
4 parmağınızı baş parmağın hizasına doğru kuvvetle bastırın.
3 defa tekrarlayın.
Yumurta vitamin ve mineral bakımında oldukça zengin bir besindir. Yumurta akı derinin sarkıp kırışmasına engel olur.
Beyaz yumurta maskesi için:
1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt, birkaç damla zeytinyağı veya hindistan cevizi yağını bir kapta homojen hale gelene kadar karıştırın.
30 dakika kadar bekletin.
E vitamini hasarlı cildi onaran ve kırışıklıkları gideren yararlı bir bileşendir.
E vitamini maskesi için:
2 çay kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı limon suyunu bir kabın içerisine karıştırın.
15 dakika bekletin ve ardından durulayın.
Bal ile limon cildi sıkılaştırır. Kırışıklıkların derinliğini hafifletir.
Bal ve limon maskesi için:
Süt tozu sayesinde cilt daha nemli ve yumuşak bir hal alır. Bal ise cilde canlılık ve parlaklık verir.
Maske yapmak için:
4 yemek kaşığı süt tozunu macun haline gelene kadar karıştırın.
15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.
Ananas C vitamini yönünden zengin bir tropikal meyvedir. C vitamini sayesinde cilt beslenir ve cilt tonu eşitlenir. Derinin sarkması ve kırışması engellenir.
Ananas maskesi için:
15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.
Hindistan cevizi vücuda zarar veren serbest radikallerle mücadele eder. Cildin hasar görmesini, derinin yıpranmasını engeller.
Maske için:
5 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.
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