Kırışıklıklara elveda diyeceğiniz 26 kırışıklık önleyici yöntem

Kırışıklıklar, yaş ilerledikçe cildin nemini ve esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkar. Cilt hücrelerinin yenilenme hızının düşmesiyle daha belirgin bir hal alan kırışıklıklar, cilt üzerinde yüzeysel ve derin olmak üzere iki farklı tipte oluşum gösterebilir. Yüzeysel kırışıklıkların görünümü daha hafiftir ve mücadele edilmesi daha kolaydır. Derin kırışıklıklar ise ciltte yer etmiş olmaları dolayısıyla kozmetik veya evde denenebilecek yöntemler yerine plastik cerrahi yardımıyla yok edilebilir.

Kırışıklıklardan tamamen kurtulmanın imkanı olmasa da kimyasal içerikli kozmetik ürünler veya evde denenebilecek doğal yöntemlerle kırışıklıkların görünümü azaltılabilir. Bitkilerden ve evde bulunan doğal malzemelerden yararlanarak cildin daha canlı, nemli ve esnek bir görünüm kazanmasına yardımcı olmak mümkün.

Kırışıklıkları Önlemek İçin Öneriler

Cilt bakımına ne kadar özen gösterilirse gösterilsin zamanla yaşlanmanın etkilerinin önüne geçilemez.

Kırışıklıkların en hafif düzeyde oluşmasını ve derinleşmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: