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Kırklareli’de süne ile mücadele çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından süne ile mücadele kapsamında İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İnsektaryumda üretilen parazitoitler doğaya salındı.Süne Mücadelesi çalışmaları kapsamında, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, İl Müdür Yardımcısı Süleyman Diril, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü R.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından süne ile mücadele kapsamında İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İnsektaryumda üretilen parazitoitler doğaya salındı.
Süne Mücadelesi çalışmaları kapsamında, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, İl Müdür Yardımcısı Süleyman Diril, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü R. Emrah Yalçın ve teknik personellerle Pınarhisar İlçesinde Erenler ve Tozaklı Köylerinde nimf sürvey kontrolleri yapıldı. Ayrıca Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İnsektaryumda üretilen parazitoitler İl Müdürlüğü tarafından doğaya salındı.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Süne; toprak renginde, bazen tamamen siyah, bazen kırmızımsı, bazen kirli beyaz bazen de bu renklerin karışımı alacalı desenli renktedir. Sünenin beslendiği bitkiler buğday, arpa, yulaf ile bunların yabani formları ve diğer bazı Buğdaygil türleridir. Sünenin zarar şekli; zararlının yoğunluğuna, biyolojik dönemlerine, ürünün çeşidine ve fenolojik durumuna, iklim koşullarına (sıcaklık ve yağışa) bağlı olarak değişmektedir. Gerek nimf ve gerekse erginler, çeşitli fenolojik dönemlerde bulunan buğdaygilleri hortumları ile sokup emmek suretiyle zarar yaparlar. İlimizde 1985 yılından bu yana süne ile mücadele yapılmaktadır. 2019 yılında İl bazında 1 kontrol ve 15 sürvey ekibi olarak 16 ekip kurulmuştur. 65 Teknik eleman ile çalışmalar yürütülmektedir. Kimyasal mücadele yerine kullanılabilecek çevre ve insan sağlığı açısından riskleri en aza indirilmiş yöntemlerden ’Biyolojik Mücadele’ önemli bir yer tutmaktadır. Biyolojik mücadele; zararlı, hastalık ve yabancı otların başka canlılar yardımıyla ekonomik zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. Yani doğada zararlı olan canlıları tamamen yok etmeden, doğal dengeyi koruyucu, onarıcı ve destekleyici önlemler almak, bir başka deyişle doğada zararlı ve faydalı organizmalar arasındaki dengenin korunmasıdır. Süne yumurta parazitoitleri (Trissolcus spp.) sünenin en önemli ve etkili doğal düşmanlarıdır. Süne yumurta parazitoitleri süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakmak suretiyle sünenin çoğalmasını engellemektedir” ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamanın devamında "Süne mücadelesinde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, çevrenin korunması, Süne’ye karşı kimyasal mücadeleye alternatif metotların uygulamaya konulması ve desteklenmesi süne popülasyonunu etkili ve sürekli bir şekilde baskı altında tutan yumurta parazitoitlerinin etkinliğini artırmak, süne yumurta parazitoitlerinin sert geçen yılları geçirememesi nedeniyle bazı yıllar etkinliği oldukça düşük seyrettiğinden bu gibi yıllarda doğal popülasyonu desteklemek için laboratuvarda kitle üretimi yapılarak doğaya salınması ile etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır” denildi.

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