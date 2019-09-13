KIRKLARELİ (AA) - 11. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ile vatandaşlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Burada şenliklerin açılış kurdelesi kesildi, halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

Etkinliğe Karadağ'dan gelen yöresel kıyafetli ekip ile Nasrettin Hoca kıyafeti giyen kişi ilgi çekti.

Başkan Kesimoğlu, Yayla Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde üzüm üretiminin, geçmiş yıllardaki seviyeye ulaşması için çaba harcadıklarını söyledi.

Üzümden yapılan hardaliyenin de tanıtılması için çalıştıklarını ifade eden Kesimoğlu, bu tür şenliklerin kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Kocakundakçı da etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Çakır ise şenliklerin 11'incisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.