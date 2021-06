Kırmızı eti nasıl tüketmek gerekir? Daha yararlı olması için...

Kırmızı et, özellikle kadınlar için çok zengin bir demir kaynağıdır. Bu demirin vücudumuzda emilme oranı da yüksektir. Dolayısıyla kırmızı et hayatımızda mutlaka yeri olması gereken bir gıdadır. Ancak bu et türlerinin daha az işlenmiş yani kıyma ve köfte haline getirilmiş etlerden ziyade bonfile ve biftek türlerini tercih etmek gerekir. Burada önemli olan daha az yağ içeren, daha az işlenmiş ve daha az marine edilmiş etlerin tercih edilmesidir. Antrikot daha yağlı bir et çeşididir, bu etten uzak durmakta fayda vardır.

KIRMIZI ETİ NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Eti pişirme şekilleri ise mutlaka yağsız tavada olmalıdır. Çünkü et zaten kendiliğinden bir miktar yağ içermektedir. Hayvansal yağ içeriği zengindir. Yağsız tavada ters düz yapılarak pişirilebilir, fırınlanabilir. Mangalda ise ateşle ızgara arası 15 cm. olacak şekilde pişirilebilir. Veya sebzelerle haşlama şeklinde, güveçte pişirilebilir.

KUZU ETİ DANA ETİNE GÖRE DAHA SAĞLIKLI

Kuzu eti ise sağlıklı kırmızı et kaynaklarındandır. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen dana etine göre daha doğal bir ettir. Kuzu etini çekinmeden tüketmek mümkündür.