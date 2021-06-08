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Kırmızı eti nasıl tüketmek gerekir? Daha yararlı olması için...

Betül Songur Betül Songur
08.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarından protein ihtiyacını karşılar. Ancak kırmızı eti tüketirken vücuda yararlı olması için bazı noktalara dikkat ederek pişirmek gerekir. Aynı şekilde et seçerken yağlı ya da işlenmiş olup olmaması da önem taşır. Kırmızı eti doğru tüketmek için bakın hangi önerilere kulak vermek gerekir...

Kırmızı et, özellikle kadınlar için çok zengin bir demir kaynağıdır. Bu demirin vücudumuzda emilme oranı da yüksektir. Dolayısıyla kırmızı et hayatımızda mutlaka yeri olması gereken bir gıdadır. Ancak bu et türlerinin daha az işlenmiş yani kıyma ve köfte haline getirilmiş etlerden ziyade bonfile ve biftek türlerini tercih etmek gerekir. Burada önemli olan daha az yağ içeren, daha az işlenmiş ve daha az marine edilmiş etlerin tercih edilmesidir. Antrikot daha yağlı bir et çeşididir, bu etten uzak durmakta fayda vardır.

KIRMIZI ETİ NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Eti pişirme şekilleri ise mutlaka yağsız tavada olmalıdır. Çünkü et zaten kendiliğinden bir miktar yağ içermektedir. Hayvansal yağ içeriği zengindir. Yağsız tavada ters düz yapılarak pişirilebilir, fırınlanabilir. Mangalda ise ateşle ızgara arası 15 cm. olacak şekilde pişirilebilir. Veya sebzelerle haşlama şeklinde, güveçte pişirilebilir.

KUZU ETİ DANA ETİNE GÖRE DAHA SAĞLIKLI

Kuzu eti ise sağlıklı kırmızı et kaynaklarındandır. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen dana etine göre daha doğal bir ettir. Kuzu etini çekinmeden tüketmek mümkündür.

YAĞLI BÖLGELER HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Kırmızı et tüketirken önemli olan bir nokta da yağ dokusunun tüketilmemesidir. Diyelim ki kırmızı et önünüze geldi, eğer ki yağ dokusunu görüyorsanız mutlaka o parçayı tabağınızın kenarına ayırın, bırakın. O zaman kırmızı etin faydasını alırız. Yağlı olan kısımlar evet lezzetli ancak tüm faydayı zarara çevirmeye neden olur. Hastalıklara yakalanma riski yüzde 50-60 oranında artar.

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