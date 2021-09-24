Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında ve nereli?

Pınar Deniz, Melisa Sözen, Burcu Biricik gibi oyuncuların ardından yeni sezonda Kırmızı Oda dizisine İlayda Alişan konuk oyuncu olarak katıldı. İnsan psikolojisini ele alan Kırmızı Oda filmi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Masumiyet dizisindeki "Ela" rolü ile takdir toplayan İlayda Alişan şimdi de popüler dizi Kırmızı Oda'da "Süveyda" karakterine hayat veriyor.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

26 Şubat 1996 İstanbul doğumlu İlayda Alişan 25 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi; Moda Tasarım Bölümü mezunu Alişan, 2019'da 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı. Alişan, babasının arkadaşı sayesinde dizi sektörüne adım attı. Alişan'ın babasının arkadaşı, Alişan'ı küçük yaşta habersiz bir şekilde ajansa kayıt ettirmiş.

Alişan kamera önü kariyerine reklam filmlerinde yer alarak başladı. Akbank, Nestle, Coco Cola, Ülker gibi birçok reklam filminde rol alan Alişan ilk olarak 2011'de "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide rol aldığı "Merve" karakteri ile dizi dünyasına adımını attı. 2013'te TRT1'de yayınlanan "Gönül Hırsızı" dizisinde, 2014'te ise "Benim Adım Gültepe" dizisinde oynadı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Alişan başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi oyuncuların yer aldığı "Masumiyet" dizisinde "Ela" rolü ile boy göstermişti. Şimdilerde ise TV8 ekranlarında yayınlanan popüler dizi "Kımızı Oda"da Süveyda rolüne hayat veriyor.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ

Bir Çocuk Sevdim /Merve

2013 Gönül Hırsızı /Harika

2014 Benim Adım Gültepe/ Nurten

2015 Serçe Sarayı /Sinem

2016 Bana Sevmeyi Anlat/ Eylül Eren

2017 Rüya/ Cemre

2017-2019 Çukur /Akşın Koçovalı

2019-2020 Şampiyon/ Neslihan Günaltay

2021 Masumiyet/ Ela Yüksel

Çukur/ Akşın Koçovalı

Kırmızı Oda / Süveyda



