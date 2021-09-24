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Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında ve nereli?

24.09.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonu başladı. Başrolünde Binnur Kaya'nın bulunduğu Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de "Süveyda" rolüne hayat veren İlayda Alişan oldu.

Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında ve nereli?

Pınar Deniz, Melisa Sözen, Burcu Biricik gibi oyuncuların ardından yeni sezonda Kırmızı Oda dizisine İlayda Alişan konuk oyuncu olarak katıldı. İnsan psikolojisini ele alan Kırmızı Oda filmi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Masumiyet dizisindeki "Ela" rolü ile takdir toplayan İlayda Alişan şimdi de popüler dizi Kırmızı Oda'da "Süveyda" karakterine hayat veriyor.

Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında ve nereli?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

26 Şubat 1996 İstanbul doğumlu İlayda Alişan 25 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi; Moda Tasarım Bölümü mezunu Alişan, 2019'da 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı. Alişan, babasının arkadaşı sayesinde dizi sektörüne adım attı. Alişan'ın babasının arkadaşı, Alişan'ı küçük yaşta habersiz bir şekilde ajansa kayıt ettirmiş.

Alişan kamera önü kariyerine reklam filmlerinde yer alarak başladı. Akbank, Nestle, Coco Cola, Ülker gibi birçok reklam filminde rol alan Alişan ilk olarak 2011'de "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide rol aldığı "Merve" karakteri ile dizi dünyasına adımını attı. 2013'te TRT1'de yayınlanan "Gönül Hırsızı" dizisinde, 2014'te ise "Benim Adım Gültepe" dizisinde oynadı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Alişan başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi oyuncuların yer aldığı "Masumiyet" dizisinde "Ela" rolü ile boy göstermişti. Şimdilerde ise TV8 ekranlarında yayınlanan popüler dizi "Kımızı Oda"da Süveyda rolüne hayat veriyor.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ

  • Bir Çocuk Sevdim /Merve
  • 2013 Gönül Hırsızı /Harika
  • 2014 Benim Adım Gültepe/ Nurten
  • 2015 Serçe Sarayı /Sinem
  • 2016 Bana Sevmeyi Anlat/ Eylül Eren
  • 2017 Rüya/ Cemre
  • 2017-2019 Çukur /Akşın Koçovalı
  • 2019-2020 Şampiyon/ Neslihan Günaltay
  • 2021 Masumiyet/ Ela Yüksel
  • Çukur/ Akşın Koçovalı
  • Kırmızı Oda / Süveyda


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi İlayda Alişan
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