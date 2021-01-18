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Kirpiklerinizi iki kat kalın gösteren 5 saniyelik numara! Tek ihtiyacın olan biraz 'sihirli toz...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Maskara, milyonlarca kadının makyaj rutininin temeli ancak kadınların çoğu bu kullanışlı üründen tam olarak yararlanmıyor. Kirpiklerinizin gerçekten çok uzun ve dolu görünmesini istiyorsanız işte sihirli pudra numarası.

İnanılmaz derecede dolgun, tek tek ayrılmış kirpikler her zaman istediğimiz ancak kolay ulaşamadığımız bi yöntem gibi görünebilir. Bu şekilde dolaşan kadınların sırlarını da her zaman merak ediyoruz. Hatta bunun için rimelleri suçluyor en pahalı en popüler ürünlere para harcıyoruz. Ancak şunu söylemek isteriz: Bu rimelin sorunu değil sadece uygulamanız gereken basit bir teknik var!

PUDRA MUCİZESİ!

Size sadece ekstra uzun kirpikler vermekle kalmayan, aynı zamanda dolgun kirpikler de veren basit bir hack var ve oldukça basit. Evde halihazırda sahip olduğunuz maskarayı biraz pudra ile birleştirmeniz yeterli. Normalde yaptığınız gibi bir kat maskara uyguladıktan sonra, yapmanız gereken tek şey, temiz bir göz farı fırçasıyla az miktarda pudra almak ve biraz ıslak kirpiklere sürmek. Ardından, kirpikleri tamamen kaplamak için başka bir maskara katmanını tekrar sürmek.

KİRPİKLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Kirpiklerinin temiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde kirpikteki rimeller topak topak olacaktır. Kirpiklerinizi önceden kirpik kıvırıcıyla kıvırın.

İLK KAT MASKARANIZI UYGULAYIN

Daha fazla kalınlık için fırçanızı sallayın ve maskaranızı kökten uca uygulayın.

DOLGUN KİRPİKLERİN PÜF NOKTASI PUDRA!

İşte on kat maskara veya takma kirpik kullanmadan daha uzun, daha kalın kirpikler elde etmenin püf noktası... Bir pudra katmanı. Göz farı fırçası kullanarak, kirpiklerine hafif bir yarı saydam pudra tabakası uygulayın.

Son olarak tekrar rimel uygulayın. İşte bitti! Daha kalın görünen kirpiklere sahipsiniz!

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