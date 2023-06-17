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  4. Kirpilere işkence yaparak öldüren cani yakalandı! Göğüslerine protez takmaya çalışırken çırılçıplak yakayı ele verdi

Kirpilere işkence yaparak öldüren cani yakalandı! Göğüslerine protez takmaya çalışırken çırılçıplak yakayı ele verdi

17.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’in Crosskesy bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki eski bir asker Richard Coyle, kirpilere işkence ederen öldürme suçundan yakalandı. Burnunu, kulaklarını keserek midesini yardığı kirpinin yanından çırılçıplak bir şekilde uzanmış bulunan Coyle’un polis tarafından o sırada göğüslerine protez takmaya çalıştığı belirtildi. Coyle işkenceyle öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kirpilere işkence yaparak öldüren cani yakalandı! Göğüslerine protez takmaya çalışırken çırılçıplak yakayı ele verdi

Polis Galler’in Crosskeys bölgesindeki bir eve bölgedeki komşuların ihbarı üzerine baskın düzenlendi. 56 yaşındaki Richard Coyle, komodinin üzerindeki bir kutunun içinde iç organlarını çıkartarak işkenceyle öldürdüğü bir kirpinin yanında çırılçıplak uzanmış halde bulununca tutuklandı. Eski bir asker olduğu belirtilen Richard Coyle suçunu kabul etti.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Wales Online’da yer alan habere göre memurlar canice katledilen kirpinin mumla kaplanarak uzuvlarının kesildiğini bildirdi. Hayvanın cansız bedeninin yanında göğüslerine protez takmaya çalışırken yakalanan Coyle savunmasında kirpinin üzerinde pireler olduğunu ve onu temizlemek istediğini dile getirdi.

Cani adamın daha öncesinde de benzer bir şekilde kirpileri öldürdüğü ortaya çıktı. Coyle 18 ay hapis cezasına çarptırılırken 20 yıl boyunca da herhangi bir hayvan sahibi olmayacak veya besleyemeyecek.

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cinayet kirpi

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