Kış boyunca sizi sıcacık tutarken şık da gösterecek mont çeşitleri

Soğuk ve yağışlı havalarda ilk akla gelen şey, tabii ki kış mevsiminin en kurtarıcı parçaları olan montlar! Hem kadın hem erkeklerin temel ihtiyacı montlar, rahat kullanımıyla da ön plana çıkar. Yeni bir monta ihtiyacınız varsa ya da mevcut montunuza alternatif bir model arayışındaysanız sizler için derlediğimiz modellere bir şans verebilirsiniz! İşte kaliteli ve konforlu mont çeşitleri!

1. Şık ve konforlu: Butikburuc Kapüşonlu Kürklü Kadın Mont

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Kış mevsimine hazırlanırken sizi sıcak tutacak ve şıklığınızı koruyacak bir mont arıyorsanız Butikburuc Kapüşonlu Kürklü Kadın Mont, doğru bir seçim olabilir. Çıkarılabilir kürklü kapüşonu sayesinde iki farklı kullanıma imkân tanıyan mont, kalbinizi kazanmaya hazır. Mikro kumaş özelliği bulunan model, yağışlı havalarda konforlu kullanım sağlar. Ayrıca lastikli kemeri ve fermuarlı cepleriyle stilinize hoş bir görünüm katar.

2. Termometreli montun ayrıcalığını yaşayın: Avva Kuş Tüyü Dolgulu Termometreli Şişme Mont

Avva Kuş Tüyü Dolgulu Termometreli Şişme Mont, termometre özelliği ve kuş tüyü dolgusuyla bir adım öne çıkıyor! Yan kısımlarında stoperli yırtmaç yer alan ürün, oldukça şık bir görünüme sahip. Kaliteli montun iç kısmında bulunan fermuarlı ve fleto cepleri sayesinde küçük eşyalarınızı yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Soğuk kış mevsiminde ihtiyacınız olan konforu yaşamak istiyorsanız modeli alışveriş listenize eklemeden geçmeyin.

3. Konforlu şıklığı benimseyenlere: River Club Erkek Kapüşonlu Kışlık Şişme Mont

Oldukça kalın dokusuyla kış aylarının kurtarıcısı olacak River Club Erkek Kapüşonlu Kışlık Şişme Mont, konforu ve şıklığı beraberinde getirir. İç astarı elyaflı kapitoneden oluşan ürün, yumuşak yapısıyla konfor vadeder. Toplamda üç adet cebi bulunan mont, küçük eşyalarınızı kolaylıkla muhafaza eder. Beş farklı renk seçeneği ve geniş beden skalası bulunan ürünü beğendiyseniz kaçırmayın, deriz!

4. Şık ve trend: Ysr Collection Su Geçirmez Erkek Kaban Mont

"Kış mevsimine hazırım." diyebileceğiniz bir mont var sırada! Ysr Collection Su Geçirmez Erkek Kaban Mont, şıklığını ve rahatlığını önemseyen beylerin ilk tercihleri arasında yer alır. Su ve rüzgâr geçirmez özelliğe sahip montla kış aylarını daha keyifli hâle getirmeniz mümkün. İçi polar malzemeden üretilen ürün, sımsıcak bir kışa zemin hazırlar. Beş adet cebiyle oldukça kullanışlı montu kaçırmayın!

5. Sezonu sıcacık karşılayın: DeFacto Regular Fit Uzun Şişme Mont

Sezon trendlerini takip edenler, uzun şişme montlar tam size göre! DeFacto Regular Fit Uzun Şişme Mont, bu sezon sizi soğuktan korumaya aday! Regular fit kalıptan tasarlanan mont, hareket özgürlüğü sunar. Belden ayarlanabilir bağcığı ile rahatlığı ve şıklığı birleştirir. Su itici özelliği ile yağışlı havalarda konforlu kullanım sağlayan modeli severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

6. Kaz tüyü dolgusuyla oldukça iddialı: Class Antrasit Kaz Tüyü Su İtici Mont

Kaz tüyü dolgusuna sahip olan Class Antrasit Kaz Tüyü Su İtici Mont, bu kışa damgasını vuracak! Açık gri renkli mont, şıklığı ile göz dolduruyor. Su itici özelliği bulunan ürün, yağışlı havaların vazgeçilmezi olur. Sabit kapüşonu ile özellikle şapka taşımak istemeyen beylerin yardımına koşar. Yaklaşan kış günlerinde kombinlerinizi en iyi şekilde tamamlayacak monta bir şans vermenizi öneririz.

7. Kış stilinize şıklık katacak: Robin Kapüşonlu Kontrast Şişme Mont

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Siyah ve taş renginin uyumunu yakalayan Robin Kapüşonlu Kontrast Şişme Mont, stilinize havalı bir görünüm katar. Moda dünyasında sıklıkla tercih edilen model, âdeta üşümeden şık olmanın en kolay yolu! Kapüşonlu olarak tasarlanan mont, şapka taşımak istemeyenlerin imdadına yetişir. Buz gibi havalarda bedeninizi sıcak tutacak ürünle gardırobunuzu taçlandırmak sizin elinizde. Yeni bir mont arayışında olanlar, ürünü denemenizi öneririz!

8. Bırakın tarzınız konuşsun: Çerme Su ve Rüzgâra Dayanıklı Erkek Mont

Bu sezon tarzınızı konuşturacak Çerme Su ve Rüzgâra Dayanıklı Erkek Mont, kaliteli tasarımıyla dikkat çekiyor! Gore-Tex teknolojisi ile üretilen mont, rüzgârlı ve yağışlı havalarda ekstra koruma sağlar. Kürk kapüşonuyla oldukça şık bir görünüm sergileyen ürün, herkesin beğenisini kazanır. Kalın dokusuyla sizi sıcacık saracak montu incelemeden alacağınız modele karar vermeyin!

9. Kaliteli ve şık: Felix Hardy Regular Fit Kapüşonlu Kadın Şişme Mont

Suya dayanıklı kumaş ile üretilen Felix Hardy Regular Fit Kapüşonlu Kadın Şişme Mont, sezonun en konforlu modellerinden biri. Taş rengi ile birçok kıyafetinize uyum sağlayacak mont, kış kombinlerinizin joker parçası olabilir. Ayarlanabilir bel detayı bulunan modelle bu sezon şıklığınızı zirveye taşımanız zor olmayacak! Modeli siz de beğendiyseniz acele edin, deriz!

10. Kış kombinlerinize renk getirecek: Robin Kapüşonlu Uzun Şişme Mont

Mevsimin dondurucu soğuklarında uzun şişme montun konforunu bilirsiniz. Robin Kapüşonlu Uzun Şişme Mont; sadece konforuyla değil, şıklığıyla da dikkat çekiyor! Mavi rengi ile kombinlerinize canlılık katacak model, size pozitif enerji verir. Kış mevsiminin temel ihtiyacı olan mont, kaliteli dokusuyla uzun süre sorunsuz kullanılır. Kapüşonlu olarak tasarlanan montla kış aylarında aradığınız rahatlığı yaşamaya ne dersiniz?