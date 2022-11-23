HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

22.11.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk ve yağışlı günlerin vazgeçilmez parçası olan montlar, kombinleri tamamlayarak her dönem şık görünümlere imza atar. Konforunuzu zirveye taşıyan modeller daima modanın kalbinde yer alır. Gardırobunuzu kışa hazırlarken uzun süre kullanabileceğiniz parçalara yer veriyorsanız doğru yerdesiniz. Tüm kış giyebileceğiniz uygun fiyatlı ve şık mont modellerini sizler için araştırdık. İşte detaylar!

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

"Şık görünmeyi seviyorum ama rahatlığımdan da ödün vermek istemiyorum." diyorsanız zarif tasarımıyla göz dolduran kışlık montlar tam size göre! Her stile uygun, birçok renk ve modelde tasarlanan parçalar en konforlu kışı yaşatmak için keşfedilmeyi bekliyor. Zamansız tasarımlarıyla uzun süre severek kullanacağınız modelleri bir araya getirdik. Ne dersiniz, hazırsanız başlayalım mı?

1. Bırakın tarzınız konuşsun: DeFacto Kadın Regular Fit Kapitone Kumaşlı Kuşaklı Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Modern ve şık tasarımıyla göz dolduran DeFacto Kadın Regular Fit Kapitone Kumaşlı Kuşaklı Mont, kış kombinlerinizin ayrılmaz parçası olabilir. Kuşaklı modeliyle havalı bir görünüm yaratan mont hem pantolon hem eteklerle uyum sağlar. Kazak, gömlek ve bluzlarla kombinlediğinizde şıklığınızı ve konforunuzu maksimum seviyeye çıkarır. Su geçirmez özelliği bulunan mont, yağışlı havalarda rahatlıkla kullanılır. Beğendiyseniz modeli kaçırmayın, deriz!

Ürünü İncele

2. Sıcacık bir kış için: Goccix Su ve Rüzgâr Geçirmez Kışlık Şişme Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

"Ben kışa hazırım." diyebileceğiniz bir mont var sırada. Goccix Su ve Rüzgâr Geçirmez Kışlık Şişme Mont, beylerin kalbini fethetmeye aday! Oldukça kalın dokusuyla kış aylarında favoriniz olacak mont, su ve rüzgâr geçirmez özelliğe sahip. Kapüşonlu modeli sayesinde soğuk günlerde şapka almadan da dışarı çıkabileceğiniz model, kış aylarında istediğiniz konforu sağlar. Regular kalıpla tasarlanan ürün, hareket özgürlük tanır.

Ürünü İncele

3. Konforu ve şıklığı bir araya getiren: Koton Oversize Şişme Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Konforlu yapısıyla kış aylarında gözdeniz olacak Koton Oversize Şişme Mont, dikkat çeken bir tasarıma sahip. Oversize kesimi ile yükselen trendler arasında yer alan model, hareketlerinizi kısıtlamaz ve size özgürlük tanır. İki farklı renk seçeneği bulunan mont, kombinlerinizi taçlandırır. Yaklaşan kış aylarında sizi sıcacık tutacak ürün, onu keşfetmenizi bekliyor!

Ürünü İncele

4. İçi kürklü modeliyle: River Club Su ve Rüzgar Geçirmez Kapüşonlu Kışlık Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Soğuk kış aylarında sizi sıcacık tutacak River Club Su ve Rüzgar Geçirmez Kapüşonlu Kışlık Mont, kürklü iç yüzeyiyle fark yaratıyor. Su ve rüzgâr geçirmeyen mont sayesinde kış mevsiminin tadını çıkarmanız hiç zor değil. Kapüşon detayıyla konforunuzu garanti altına alacak model, gardırobunuzun favori parçası olabilir. Leke tutmaz özelliği ile temiz bir görünüme katkı sağlayacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Kısa şişme montları sevenlere: Butikburuc Kapüşonlu Kısa Şişme Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Şıklığı ve konforuyla kış kombinlerinizi tamamlayacak Butikburuc Kapüşonlu Kısa Şişme Mont, sezonun rağbet gören modellerinden biri! Mikro kumaşı sayesinde su itici özelliği bulunan mont, zorlu hava koşullarında konfor sağlar. Tam kalıp olarak tasarlandığı için tereddüt etmeden kendi bedeninizi seçebilirsiniz. Pantolon ve eteklerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz mont, stilinize ayrı bir hava katar. Keyifle kullanabileceğiniz ürünü incelemeden geçmeyin!

Ürünü İncele

6. Kış kombinlerinize sıcacık dokunuş: Level High Rüzgara ve Soğuğa Dayanıklı Kışlık Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Kırmızının cesur ve çekici rengini es geçmeyelim! Level High Rüzgara ve Soğuğa Dayanıklı Kışlık Mont, soğuk kış aylarında teninize sıcacık bir dokunuş yapar. İki renkli tasarımıyla dikkat çeken mont, kış stilinizi güçlendirir. Fermuarlı ve cepli olarak tasarlanan model, konforlu bir şıklığı garantiler. Zorlu hava koşullarında boyun kısmınızı koruyacak montla uzun süre dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Sportif ve dinamik: DeFacto Relax Fit Suni Kürklü Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Pembe rengin sıcaklığını kombinlerinize taşımaya ne dersiniz? DeFacto Relax Fit Suni Kürklü Mont ile kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz. İçi suni kürk ile hazırlanan model, kış aylarında sizi sıcak tutar. Spor şıklığını benimseyen kadınların tarzını ön plana çıkarır ve kapitoneli modeliyle yükselen trendleri yakalar. Relax fit kalıbı sayesinde "Ben rahatlıktan yanayım." diyenlerin en gözde parçası olur.

Ürünü İncele

8. Kısa teddy montun şıklığını yaşayın: Liora Kapüşonlu Kısa Teddy Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Kışlık gardırobunuzda teddy monta yer vermek istiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Liora Kapüşonlu Kısa Teddy Mont, stilinize sıra dışı bir hava katar. Yün materyalle hazırlanan ürün, konforlu bir kışın mimarı olur. Kapüşonlu modeli sayesinde şapka gerektirmeyen mont, soğuk havalarda yardımınıza koşar. Termo özelliği ile ön plana çıkan ürün, sizi sıcak bir kışa davet ediyor!

Ürünü İncele

9. Su ve rüzgâr geçirmeyen: Mero Life Kapüşonlu Su ve Rüzgar Geçirmez Softshell Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

İçi kürklü modeliyle soğuk günlerde içinizi ısıtacak Mero Life Kapüşonlu Su ve Rüzgar Geçirmez Softshell Mont, şık stillere imza atar. Ürün, iç kısmında bulunan membran ve likra katmanı sayesinde soğuk, yağışlı havalarda su ve rüzgâr geçirmez. Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz parça, hafif yapısıyla da konfor sağlar. Ter ve koku yapmayan bir dokuya sahip montu severek kullanacaksınız.

Ürünü İncele

10. Kürk detaylı montları sevenler için: Gaydalı Giyim Peluş Kışlık Mont

Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

Kürk detaylı montlardan hoşlanan kadınlar, bu ürüne bayılacaksınız! Gaydalı Giyim Peluş Kışlık Mont, kış şıklığınızı zirveye taşıyacak! Dış kısmı bondit kumaştan üretilen model, su geçirmez ve yağışlı havalarda en büyük destekçiniz olur. İçi polar materyal ile hazırlanan mont, soft dokusuyla sizi sarmalar. Kol ağızlarında esnek triko kullanılan uzun model, şık görünümüyle gören herkesin kalbini kazanır.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
mont mont erkek mont kadın

İş birliği İçerikleri

Ömürlük bir çift ayakkabı herkeste olmalı! Dayanıklılığıyla nam salmış outdoor ayakkabılarda indirim

Ömürlük bir çift ayakkabı herkeste olmalı! Dayanıklılığıyla nam salmış outdoor ayakkabılarda indirim

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Küpeden tokaya kombinlerinize hava katacak göz alıcı aksesuarları keşfedin

Küpeden tokaya kombinlerinize hava katacak göz alıcı aksesuarları keşfedin

Hem kokusuna hem lezzetine âşık olanlar buraya! En iyi espresso kahve çeşitlerini derledik

Hem kokusuna hem lezzetine âşık olanlar buraya! En iyi espresso kahve çeşitlerini derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Tümünü Gör
Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Kuaföre gitmeden de güzel görünümlü saçlara kavuşmanızı sağlayacak!

Kuaföre gitmeden de güzel görünümlü saçlara kavuşmanızı sağlayacak!

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Sporla ilgilenenler daha fazla ihtiyaç duyuyor! Kişisel bakım için olmazsa olmaz...

Sporla ilgilenenler daha fazla ihtiyaç duyuyor! Kişisel bakım için olmazsa olmaz...

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Tümünü Gör
Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Ömürlük bir çift ayakkabı herkeste olmalı! Dayanıklılığıyla nam salmış outdoor ayakkabılarda indirim

Ömürlük bir çift ayakkabı herkeste olmalı! Dayanıklılığıyla nam salmış outdoor ayakkabılarda indirim

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Küpeden tokaya kombinlerinize hava katacak göz alıcı aksesuarları keşfedin

Küpeden tokaya kombinlerinize hava katacak göz alıcı aksesuarları keşfedin

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda sahte estetisyen yakalandı! Yıllardır kaçak bir şekilde çalışıyormuş: Yakalanmamak için ise bakın ne yapmış

Sahte estetisyen yakalandı! Yakalanmamak için ise bakın ne yapmış

İğrenç olay: Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Mahkemeden dikkat çeken karar

İğrenç olay: Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Mahkemeden dikkat çeken karar

SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedildi, korkutan depremin ardından yeni görüntüler paylaşıldı! 4 ilde eğitime ara verildi, hasarın boyutu gün ağarınca görüldü: 50 kişi yaralandı

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Yok böyle otomobil! Ucuz diye satın aldılar, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadılar... İki arabayı birleştirmişler

Aldıkları otomobille ilgili gerçeği öğrenince şoke oldular

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! Fotoğraflar ifşa edilince... "Bana ‘aşkım’ mesajları atarlardı" Eşinin kaçtığı adamı görünce çıldırdı

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Çevre yolunda akılalmaz görüntü! Sosyal medyada tepki yağdı

Çevre yolunda akılalmaz görüntü! Sosyal medyada tepki yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.