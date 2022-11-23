Kış boyu giyebileceğiniz uygun fiyatlı mont modelleri

"Şık görünmeyi seviyorum ama rahatlığımdan da ödün vermek istemiyorum." diyorsanız zarif tasarımıyla göz dolduran kışlık montlar tam size göre! Her stile uygun, birçok renk ve modelde tasarlanan parçalar en konforlu kışı yaşatmak için keşfedilmeyi bekliyor. Zamansız tasarımlarıyla uzun süre severek kullanacağınız modelleri bir araya getirdik. Ne dersiniz, hazırsanız başlayalım mı?

1. Bırakın tarzınız konuşsun: DeFacto Kadın Regular Fit Kapitone Kumaşlı Kuşaklı Mont

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Modern ve şık tasarımıyla göz dolduran DeFacto Kadın Regular Fit Kapitone Kumaşlı Kuşaklı Mont, kış kombinlerinizin ayrılmaz parçası olabilir. Kuşaklı modeliyle havalı bir görünüm yaratan mont hem pantolon hem eteklerle uyum sağlar. Kazak, gömlek ve bluzlarla kombinlediğinizde şıklığınızı ve konforunuzu maksimum seviyeye çıkarır. Su geçirmez özelliği bulunan mont, yağışlı havalarda rahatlıkla kullanılır. Beğendiyseniz modeli kaçırmayın, deriz!

2. Sıcacık bir kış için: Goccix Su ve Rüzgâr Geçirmez Kışlık Şişme Mont

"Ben kışa hazırım." diyebileceğiniz bir mont var sırada. Goccix Su ve Rüzgâr Geçirmez Kışlık Şişme Mont, beylerin kalbini fethetmeye aday! Oldukça kalın dokusuyla kış aylarında favoriniz olacak mont, su ve rüzgâr geçirmez özelliğe sahip. Kapüşonlu modeli sayesinde soğuk günlerde şapka almadan da dışarı çıkabileceğiniz model, kış aylarında istediğiniz konforu sağlar. Regular kalıpla tasarlanan ürün, hareket özgürlük tanır.

3. Konforu ve şıklığı bir araya getiren: Koton Oversize Şişme Mont

Konforlu yapısıyla kış aylarında gözdeniz olacak Koton Oversize Şişme Mont, dikkat çeken bir tasarıma sahip. Oversize kesimi ile yükselen trendler arasında yer alan model, hareketlerinizi kısıtlamaz ve size özgürlük tanır. İki farklı renk seçeneği bulunan mont, kombinlerinizi taçlandırır. Yaklaşan kış aylarında sizi sıcacık tutacak ürün, onu keşfetmenizi bekliyor!

4. İçi kürklü modeliyle: River Club Su ve Rüzgar Geçirmez Kapüşonlu Kışlık Mont

Soğuk kış aylarında sizi sıcacık tutacak River Club Su ve Rüzgar Geçirmez Kapüşonlu Kışlık Mont, kürklü iç yüzeyiyle fark yaratıyor. Su ve rüzgâr geçirmeyen mont sayesinde kış mevsiminin tadını çıkarmanız hiç zor değil. Kapüşon detayıyla konforunuzu garanti altına alacak model, gardırobunuzun favori parçası olabilir. Leke tutmaz özelliği ile temiz bir görünüme katkı sağlayacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

5. Kısa şişme montları sevenlere: Butikburuc Kapüşonlu Kısa Şişme Mont

Şıklığı ve konforuyla kış kombinlerinizi tamamlayacak Butikburuc Kapüşonlu Kısa Şişme Mont, sezonun rağbet gören modellerinden biri! Mikro kumaşı sayesinde su itici özelliği bulunan mont, zorlu hava koşullarında konfor sağlar. Tam kalıp olarak tasarlandığı için tereddüt etmeden kendi bedeninizi seçebilirsiniz. Pantolon ve eteklerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz mont, stilinize ayrı bir hava katar. Keyifle kullanabileceğiniz ürünü incelemeden geçmeyin!

6. Kış kombinlerinize sıcacık dokunuş: Level High Rüzgara ve Soğuğa Dayanıklı Kışlık Mont

Kırmızının cesur ve çekici rengini es geçmeyelim! Level High Rüzgara ve Soğuğa Dayanıklı Kışlık Mont, soğuk kış aylarında teninize sıcacık bir dokunuş yapar. İki renkli tasarımıyla dikkat çeken mont, kış stilinizi güçlendirir. Fermuarlı ve cepli olarak tasarlanan model, konforlu bir şıklığı garantiler. Zorlu hava koşullarında boyun kısmınızı koruyacak montla uzun süre dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

7. Sportif ve dinamik: DeFacto Relax Fit Suni Kürklü Mont

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Pembe rengin sıcaklığını kombinlerinize taşımaya ne dersiniz? DeFacto Relax Fit Suni Kürklü Mont ile kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz. İçi suni kürk ile hazırlanan model, kış aylarında sizi sıcak tutar. Spor şıklığını benimseyen kadınların tarzını ön plana çıkarır ve kapitoneli modeliyle yükselen trendleri yakalar. Relax fit kalıbı sayesinde "Ben rahatlıktan yanayım." diyenlerin en gözde parçası olur.

8. Kısa teddy montun şıklığını yaşayın: Liora Kapüşonlu Kısa Teddy Mont

Kışlık gardırobunuzda teddy monta yer vermek istiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Liora Kapüşonlu Kısa Teddy Mont, stilinize sıra dışı bir hava katar. Yün materyalle hazırlanan ürün, konforlu bir kışın mimarı olur. Kapüşonlu modeli sayesinde şapka gerektirmeyen mont, soğuk havalarda yardımınıza koşar. Termo özelliği ile ön plana çıkan ürün, sizi sıcak bir kışa davet ediyor!

9. Su ve rüzgâr geçirmeyen: Mero Life Kapüşonlu Su ve Rüzgar Geçirmez Softshell Mont

İçi kürklü modeliyle soğuk günlerde içinizi ısıtacak Mero Life Kapüşonlu Su ve Rüzgar Geçirmez Softshell Mont, şık stillere imza atar. Ürün, iç kısmında bulunan membran ve likra katmanı sayesinde soğuk, yağışlı havalarda su ve rüzgâr geçirmez. Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz parça, hafif yapısıyla da konfor sağlar. Ter ve koku yapmayan bir dokuya sahip montu severek kullanacaksınız.

10. Kürk detaylı montları sevenler için: Gaydalı Giyim Peluş Kışlık Mont

Kürk detaylı montlardan hoşlanan kadınlar, bu ürüne bayılacaksınız! Gaydalı Giyim Peluş Kışlık Mont, kış şıklığınızı zirveye taşıyacak! Dış kısmı bondit kumaştan üretilen model, su geçirmez ve yağışlı havalarda en büyük destekçiniz olur. İçi polar materyal ile hazırlanan mont, soft dokusuyla sizi sarmalar. Kol ağızlarında esnek triko kullanılan uzun model, şık görünümüyle gören herkesin kalbini kazanır.