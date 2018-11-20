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Kısa mesajla uyarılan aileler çocuklarıyla kitap okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

Giresun'un Çanakçı ilçesinde her akşam kısa mesajla uyarılan öğrenci ve veliler, elektronik eşyaları kapatarak kitap okuyor - Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç: - "Evlerde okumayı 20.00-20.30 saatlerinde dizilerin yoğun olarak başladığı, ebeveynlerin bu dizilere tamamen odaklandığı o saatleri seçtik"

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesinde her akşam kısa mesaj yoluyla uyarılan öğrenci ve veliler elektronik eşyaları kapatarak kitap okuyor.

Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunca ailelere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için "Öğrenci veli el ele" sloganıyla "Çanakçı Kitap Okuyor" projesi başlatıldı. Bu kapsamda her gün saat 19.55'te aileler SMS yoluyla uyarılıyor. Televizyon, tablet, telefon gibi elektronik eşyaları kapatan aile bireyleri saat 20.00'de başlayarak yarım saat kitap okuyor. Veliler, evde kitap okuduklarına ilişkin fotoğrafları Whatsapp uygulamasıyla okul yönetimine gönderiyor. Gönderilen fotoğraflar okul köşesinde yerini alıyor.

Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uygulamaya koydukları projenin velileri eğitim ve okul ortamına katmak adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Velilerin projede çok istekli olduğunu aktaran Genç, "Günümüz toplumunda okuma alışkanlığı en asgari düzeydedir. Buna hem bir katkı sunmak adına, hem de velilerimizi okula daha çok çekmek adına bu projeyi uyguladık." dedi.

Genç, projeyi ilk olarak Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulu'nda uyguladıklarını belirterek bir ay içerisinde ilçedeki tüm okullarda projeyi yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Kontrol edilebilirliği sağlamak adına saat uygulaması yaptıklarını dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Evlerde okumayı 20.00-20.30 saatlerinde dizilerin yoğun olarak başladığı, ebeveynlerin bu dizilere tamamen odaklandığı o saatleri seçtik. Bu dizilerden kopan velilerimiz bugün, yarın televizyondan tamamen kopar düşüncesiyle saat 19.55'te okul idarecilerimiz velilerimize mesaj gönderiyor ve mesajla okuma saatinin başladığını hatırlatıyor. Projemize en çok destek veren velimiz okul yönetimi tarafından belirlenerek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ödüllendirilecek."

Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muhammet Aygün ise ilçe sakinleriyle nasıl iç içe olabileceği sorusundan yola çıkarak projeyi geliştirdiklerine işaret ederek "Haftalık olarak öğretmenlerimizle beraber istişare yaptık. Velilerimizin buna vereceği tepkiyi ölçmek adına 3-4 sınıfla pilot uygulama olarak başladık. Daha sonraki süreçte velilerimiz buna çok destek verdi." diye konuştu.

Velilerden Osman Çalık da okul yönetiminin gönderdiği mesajın ardından çocuklarla evde kitap okuduklarını kaydederek "Biz aileler için de bu proje güzel oldu. İş hayatından dolayı kitap okumayla aramız uzaklaşıyordu. Okumak çocuklarımız ve bizim içinde güzel oldu. Unuttuğumuzu tekrarlamak, öğrenmek adına güzel bir şey oldu." dedi.

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