Kışın soğuktan canlılığını kaybeden cildinizi kendine getirecek uygulamalara merhaba deyin!

Havanın kuru olduğu bölgelerden birinde yaşıyorsanız cildiniz kışın etkilerini daha fazla hisseder. Nemsiz ve soğuk hava, cildin bölgesel ya da tamamen kurumasına sebep olur. Bunun sonucunda ise cilt bariyeriniz zayıflar. Cildiniz soğuğa bağlı olarak yıpranmış ve solgun görünüyorsa endişelenmenize gerek yok. Sizin için hazırladığımız liste, cildinizin canlılığını geri kazanmasını sağlayacak. İşte, nemli ve dolgun bir cilt için yapmanız gerekenler...

HER GÜN NEMLENDİRİN

Cildi nemlendirmek her zaman önemli olsa da soğuk kış aylarında daha çok önem kazanıyor. Sabah ve akşam olmak üzere cildinizi temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın. Yağlı ciltler için su bazlı, kuru ciltler için yağ bazlı nemlendiriciler uygun bir tercih olacak.

HYALÜRONİK ASİT KULLANIN

Cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi geri kazanmasında hyalüronik asit en büyük yardımcınız olacak. Hyalüronik asit; yoğun su tutma özelliğiyle cildin daha dolgun, nemli ve elastik olmasını sağlar. Nemlendiriciden önce süreceğiniz su bazlı bir hyalüronik asit serum, nemlendiricinizin daha fazla emilmesini sağlar.

CİLDİNİZİ ILIK SUYLA YIKAYIN

Kışın hava soğuk olduğu için birçok kişi sıcak su kullanıyor. Ancak cildin sıcak suyla yıkanması, cilt dokusundaki yağları azaltarak cildin daha fazla kurumasına neden olur. Bunu yaşamamak için cildinizi sıcak suyla değil ılık suyla yıkayın.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Solan cildin canlılığını geri kazanması için dışarıdan olduğu kadar içeriden takviye yapmak da oldukça önemli. Soğuk kış günlerinde biotin, çinko, folik asit ve omega 3 yağ asitlerinin yoğun bulunduğu besinleri tüketmek cildinizi canlandıracak. Ayrıca bol su tüketmek de kuruyan cildin kendine gelmesi için çok önemli.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Kış aylarında güneş koruyucu kullanmamak en sık yapılan hataların başında geliyor. Güneş ışınlarının zararlı etkileri kışın da devam ediyor. Gündüz dışarı çıkarken mutlaka güneş kreminizi sürün. Bu, cildinizin yıpranmasını önleyerek daha canlı görünmesini sağlar.



