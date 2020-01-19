HABER
  4. Kışın vazgeçilmezi bozaya talep arttı

Kışın vazgeçilmezi bozaya talep arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Boza üreticisi Abdullah Mercan: - "Kar yağışıyla birlikte 'Kar yağdı, boza içmenin vakti geldi' düşüncesiyle tüketim arttı. Satışlarımız iyi derecedeydi, kar yağışı ile satışlarda patlama oldu"

BİLECİK (AA) - Eski Türk içeceklerinden biri olup nidalı satışı, vücuda verdiği doygunluk ve sıcaklık hissi ile kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, soğuk havalarda daha yoğun tüketiliyor.

Orta Asya menşeli olup göçerler vasıtasıyla Anadolu'ya ulaşan ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki üreticiler tarafından işlenen boza, Türkiye ve dünyaya servis ediliyor.

Darının parçalara ayrılması sonrası yapılan kaynatma işlemi ve fermantasyonun ardından hazır hale getirilen boza, leblebi ve tarçın ile servis edilerek sofraları süslüyor.

Sokaklarda "boza" nidalarıyla satılan ürün, kar yağışıyla gelen yoğun taleple üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Bir zamanlar Osmanlı coğrafyasında bulunan Kosova'nın Prizren kentinden Pazaryeri'ne göç eden dedesi tarafından başlatılan boza üreticiliğini titizlikle sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde insanların vazgeçilmez ürünü bozaya talebin arttığını söyledi.

Bozanın birçok faydası olduğunu aktaran Mercan, şöyle konuştu:

"Soğuk kış gecelerinin sıcak içeceği olarak bilinen boza, bundan 25-30 sene önce sokaklarda 'Boza' nidalarıyla satılırdı. O günler çok güzel ve çok başkaydı. İnsanlar evlerinden tencere, kova ve poşetlerle sokaktaki satıcıdan boza alırdı, daha bir güzeldi o günler. Şu an tüm marketlerde boza satışı olduğu için bu satış usulü kalmadı. Bu satışa özlem var, sokaklarda bir bozacının bağırması herkesi mutlu ederdi."

Havaların soğumasıyla birlikte insanların hastalandığını, bu hastalıklarını ise boza içerek giderebileceklerini anlatan Mercan, "Kar yağışı ile birlikte 'Kar yağdı, boza içmenin vakti geldi.' düşüncesiyle tüketim arttı. Satışlarımız iyi derecedeydi, kar yağışı ile satışlarda patlama oldu. Boza çok iyi bir içecek, besleyici özelliği var. Gribe, nezleye, hamilelere ve bebeklere çok faydası var." dedi.

- "Kış mevsimlerinde ilk akla boza geliyor"

Satışların çok iyi olduğunu aktaran Mercan, "İnternet üzerinden Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'dan çok büyük siparişler alıyoruz. Bizim bozamız, glutensiz oluşu nedeniyle tercih ediyorlar. Dünyanın her yerine kargo ile ulaştırıyoruz." diye konuştu.

İlçede yaşayan Ruhan Erol da bozanın çok faydalı olduğunu büyüklerinden öğrendiğini ifade ederek, "Ben doğduğumdan beri boza bizim hayatımızda vardı. Kış mevsimlerinde ilk akla boza geliyor, çok da faydalıdır, herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik'te yaşayan Oğuzhan Civan ise bozanın Pazaryeri ile eşleştiğini ve orada yapılan bozanın çok daha farklı olduğunu belirtti.

Herkesin Pazaryeri'nde üretilen bozayı denemesi gerektiğini vurgulayan Civan, "Kış aylarında boza satın almak için Pazaryeri ilçesine gidiyoruz. Bolca alıp dönüyoruz, çok da seviyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize de her zaman boza ikram ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
Havalı tabanca atıcılık kursuyla hayatları değiştiHavalı tabanca atıcılık kursuyla hayatları değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boza

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 4'üncü Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi! Trump'ı protesto ettiler

ABD'de Trump karşıtı gösteri! Binlerce kadın bir araya geldi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip 3 kişinin yaşadığı köye ulaştılar

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip arızayı giderdiler

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.