Kışın vazgeçilmezi bozaya talep arttı

BİLECİK (AA) - Eski Türk içeceklerinden biri olup nidalı satışı, vücuda verdiği doygunluk ve sıcaklık hissi ile kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, soğuk havalarda daha yoğun tüketiliyor.

Orta Asya menşeli olup göçerler vasıtasıyla Anadolu'ya ulaşan ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki üreticiler tarafından işlenen boza, Türkiye ve dünyaya servis ediliyor.

Darının parçalara ayrılması sonrası yapılan kaynatma işlemi ve fermantasyonun ardından hazır hale getirilen boza, leblebi ve tarçın ile servis edilerek sofraları süslüyor.

Sokaklarda "boza" nidalarıyla satılan ürün, kar yağışıyla gelen yoğun taleple üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Bir zamanlar Osmanlı coğrafyasında bulunan Kosova'nın Prizren kentinden Pazaryeri'ne göç eden dedesi tarafından başlatılan boza üreticiliğini titizlikle sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde insanların vazgeçilmez ürünü bozaya talebin arttığını söyledi.

Bozanın birçok faydası olduğunu aktaran Mercan, şöyle konuştu:

"Soğuk kış gecelerinin sıcak içeceği olarak bilinen boza, bundan 25-30 sene önce sokaklarda 'Boza' nidalarıyla satılırdı. O günler çok güzel ve çok başkaydı. İnsanlar evlerinden tencere, kova ve poşetlerle sokaktaki satıcıdan boza alırdı, daha bir güzeldi o günler. Şu an tüm marketlerde boza satışı olduğu için bu satış usulü kalmadı. Bu satışa özlem var, sokaklarda bir bozacının bağırması herkesi mutlu ederdi."