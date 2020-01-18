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  4. Kişisel Verileri Koruma Kurumuna internetten başvuru dönemi başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna internetten başvuru dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Başkan Faruk Bilir: - "İlgili kişilerin şikayetlerinin ve veri ihlal bildirimlerinin kurumun internet sayfası üzerinden yapılabilmesi önemli bir gelişmedir. Her iki uygulama da vatandaşlara ve veri sorumlularına kolaylık sağlayacaktır"

KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların şikayetlerini ve veri sorumlularının ihlal bildirimlerini elektronik ortamda iletmesine yönelik uygulama başlattı.

Şikayetlerin ve ihlal bildirimlerinin internetten yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, kurumun resmi internet sitesi "www.kvkk.gov.tr"de "İlgili kişi şikayet bildirimi" adı altında "KVKK Şikayet Modülü" oluşturuldu. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin başvurularını bu alandan yapmalarına, başvurularını takip edebilmelerine imkan tanındı.

"e-Devlet" şifresiyle giriş gerçekleştirilen şikayet modülünde, kuruma başvuru yapılmadan önce veri sorumlusuna başvurmanın yasal bir zorunluluk olduğu, bu gerçekleştirilmeden kuruma intikal eden şikayetlerin incelemeye alınamadığına yönelik uyarı da yer aldı.

Başvuru sisteminde, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması, veri sorumlusunun başvuruya cevap vermemesi halinde yapılacaklar ve kuruma başvuruların süreleri hakkında da bilgiler sunuldu.

Öte yandan, veri sorumlularının veri ihlal bildirimlerini elektronik ortamda yapmalarına ilişkin uygulama da hayata geçirildi.
Daha önce veri sorumluları tarafından yapılacak ihlal bildirimlerinde kullanılmasına karar verilen "Kişisel veri ihlali bildirim formu"nun da kurumun internet sitesinde yer alan "https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr" adresi üzerinden KVKK'ye iletilmesi sağlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sistemin sorunsuz çalışması için gerekli altyapının oluşturulduğunu bildirdi.

Bilir, "İlgili kişilerin şikayetlerinin ve veri ihlal bildirimlerinin kurumun internet sayfası üzerinden yapılabilmesi önemli bir gelişmedir. Her iki uygulama da vatandaşlara ve veri sorumlularına kolaylık sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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