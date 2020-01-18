Kişisel Verileri Koruma Kurumuna internetten başvuru dönemi başladı

KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların şikayetlerini ve veri sorumlularının ihlal bildirimlerini elektronik ortamda iletmesine yönelik uygulama başlattı.

Şikayetlerin ve ihlal bildirimlerinin internetten yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, kurumun resmi internet sitesi "www.kvkk.gov.tr"de "İlgili kişi şikayet bildirimi" adı altında "KVKK Şikayet Modülü" oluşturuldu. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin başvurularını bu alandan yapmalarına, başvurularını takip edebilmelerine imkan tanındı.

"e-Devlet" şifresiyle giriş gerçekleştirilen şikayet modülünde, kuruma başvuru yapılmadan önce veri sorumlusuna başvurmanın yasal bir zorunluluk olduğu, bu gerçekleştirilmeden kuruma intikal eden şikayetlerin incelemeye alınamadığına yönelik uyarı da yer aldı.

Başvuru sisteminde, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması, veri sorumlusunun başvuruya cevap vermemesi halinde yapılacaklar ve kuruma başvuruların süreleri hakkında da bilgiler sunuldu.