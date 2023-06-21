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Kıskanç taksi şoförü eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı! Görüntüler dehşet yarattı

21.06.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylandlı bir taksi şoförü olan 36 yaşındaki Samprasit isimli bir adam meslektaşının karısıyla ilişkisi olduğundan şüphelendi. İkili arasında sokak ortasında başlayan kavga bir anda şiddetlendi. 45 yaşındaki Theeraporn yasak aşkı inkar ederken Samprasit meslektaşını sokak ortasında bıçakladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıskanç taksi şoförü eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı! Görüntüler dehşet yarattı

Tayland’ın Samut Prakarn şehrindeki iki taksi şoförü arasında sokak ortasında başlayan kavga kanlı bitti. Olay yerine gelen polis memurları, 45 yaşındaki Theeraporn'u sol göğüs kafesinin yakınında ve sol elinde bıçak yaraları ile yolda yatarken buldu. Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan ekipler, yolda bir şişe alkol ve kan lekesi buldu. 36 yaşındaki saldırgan Samprasit olay yerinde yoktu.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Tartışmaya tanık olduğunu ifade eden 25 yaşındaki Nattaphat isimli bir adam ikili arasındaki tartışmanın yaklaşık 15 dakika sürdüğünü söyledi. Adamlardan birinin diğerini karısıyla ilişkisi olduğu için suçladığını dile getiren görgü tanığı, Samprasit’in aniden Theeraporn'a tahta bir sopayla vurduğunu ve Theerapon’un ona karşılık vermeye çalıştığını söyledi. Olay yerinden kaçmadan önce Samprasit’in meslektaşını defalarca bıçakladığı dile getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanede tedavi altına alınan Theerapon’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis memurları soruşturma kapsamında saldırganı tutukladı. Samprasit'in en fazla 15 yıl hapisle cezalandırılabilecek cinayete teşebbüsten yargılanması bekleniyor. Suçunu kabul ederse, ceza, yaklaşık 10 yıl olan azami cezanın üçte ikisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland yasak aşk

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