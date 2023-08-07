Kıskandıran güzelliğin formülü! Meğer ipek gibi cilde sahip olmanın mucize sırrı mutfakta saklıymış

Birçok kişi dış görünüşüne önem verir. Kusursuz bir cilde sahip olmak isteyen kadınlar çözümü kozmetik ürünlerinde arıyor. Oysa güzel ve canlı ciltleriyle dikkat çeken Koreliler deri sağlığına çeşitli avantajlar sunan doğal yöntemleri tercih ediyor.

MERMER GİBİ BİR CİLDİN SIRRI

Korelilerin tercih ettiği ürünlerde ise pirinç bulunuyor. Çünkü pirincin içeriğinde PABA maddesi, bol miktarda mineral, B ve E vitaminleri ile 8 çeşit esansiyel amino asit yer alıyor.

PİRİNCİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İşte herkesin mutfağında olan pirincin faydaları:

Pirincin içinde bulunan PABA maddesinin leke oluşumunu engellemede etkilidir.

Allantoin maddesi güneş yanıklarına karşı koruyucu olup, deri onarımını destekler.

Uzmanlara göre; pirinç suyu uygulamanın güneş hasarı tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir.

Pirinç antioksidan yönünden zengindir

İltihabı, kaşıntıyı ve kızarıklığı azaltır.

Gözenekleri sıkılaştırır ve makyaj sonrası derinin canlı görünmesini sağlar.

Deride erken yaşlanmaya yol açan elastaz bileşiğini azaltır.

Pirinç suyu; ince çizgileri, yaşlılık lekelerini ve koyu lekeleri azaltmak ve yaşlanma sürecini geciktirmek için birebirdir.

Ton dengesizliklerini düzeltir, deri tonunu eşitler ve doğal fondoten görünümü verir.

Deriyi yağlandırmadan ışıltılı bir görüntü verir.

Pirinç suyunun düzenli kullanımı, deriyi kirlilikten korur ve dermatit gibi deri rahatsızlıklarının riskini azaltır.

Yüze pirinç suyu uygulamak, derinin esnekliğini arttırır.





