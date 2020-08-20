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Kısmetse Olur Cansel Çördük bikini eleştirilerine sert cevap verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarına gelen Kısmetse Olur evlilik programıyla ünlenen Cansel Çördük sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programının sona ermesinin ardından Amerika’ya yerleşen fenomen gelin adayı kendisini eleştirenlere sert cevap verdi.

Kısmetse Olur Cansel Çördük bikini eleştirilerine sert cevap verdi!

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Mini ve dekolteli kıyafetler giymeyi tercih eden Çördük verdiği pozlarla da her fotoğrafının ardından eleştiri oklarını kendisine çevirmeyi başarıyor. Fenomen gelin adayı bu sefer de bikinili pozlarını paylaştı. Ancak güzel yarışmacı ilk defa kendisine yapılan eleştirilere cevap vermeyi seçti.

‘HAYATI YARATAN BENİM’

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Bir dönem evlilik programlarının fenomen ismi haline dönüşen Cansel Çördük sunuculuğunu Seda Akgül’ün yaptığı Kısmetse Olur yarışmasına katılmıştı. Programda Eser West ile yakınlaşan Cansel Çördük uzun bir süre genç adamla ilişki yaşadı. Eser West’in Survivor’a katılmasından sonra ikili ayrılık kararı verdi. Ayrılık kararının sonrasında Cansel Çördük kendisine Amerika’da yeni bir hayat kurarak Türkiye’yi terk etti. Amerika’ya taşınan Çördük sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yapmaya başladı.
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Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı son gönderisinde eleştirilere karşı zehir zembelek açıklamalar yaptı. Çördük “Hayatı yaratan benim, benim vücudum. Kızlar! Hediye olan bizleriz. Çünkü hayatın gerçek özü sevgiyle varız. Şu dünyada kendinizi değersiz hissettiren her şeyden kaçın” notunu düştü.
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Havuz kenarında siyah bikinisiyle poz veren Cansel Çördük’ün fotoğrafları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Eski yarışmacının fotoğraflarına yorum hiç yapılmaması ise gözlerden kaçmadı.

KISMETSE OLUR CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

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Amerika’ya yerleştikten sonra koronavirüse yakalandığını duyuran Cansel Çördük magazin gündemine yerleşmişti. Virüsü ağır geçirdiğini söyleyen Çördük tedavisinin sonucunda iyileşmeyi başarmıştı. Cesur pozları ve koronavirüs hastalığıyla adından söz ettiren fenomen yarışmacı hakkında “Cansel Çördük kimdir, Cansel Çördük kaç yaşında ve nereli?” sorularının yanıtları aratıldı.
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Cansel Çördük 25 Eylül 1995 yılında doğdu. Cansel Çördük yaş olarak 25 yaşındadır. Cansel Çördük burcu ise Terazidir. Cansel Çördük boyu ise 1.75 metredir. Cansel Çördük aslen Antalyalıldır.
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Hayatının büyük bir bölümünü Antalya’da geçiren Cansel Çördük üniversite eğitimi için İstanbull’a taşındı. 2007 yılında Çılgın Dersane filminde boy gösteren Çördük, Kısmetse Olur programıyla bilinirliğe ulaştı. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini yarıda bırakan Cansel Çördük Amerika’ya yerleşmeyi seçti.

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