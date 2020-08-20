Kısmetse Olur Cansel Çördük bikini eleştirilerine sert cevap verdi!

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Mini ve dekolteli kıyafetler giymeyi tercih eden Çördük verdiği pozlarla da her fotoğrafının ardından eleştiri oklarını kendisine çevirmeyi başarıyor. Fenomen gelin adayı bu sefer de bikinili pozlarını paylaştı. Ancak güzel yarışmacı ilk defa kendisine yapılan eleştirilere cevap vermeyi seçti.

‘HAYATI YARATAN BENİM’



Bir dönem evlilik programlarının fenomen ismi haline dönüşen Cansel Çördük sunuculuğunu Seda Akgül’ün yaptığı Kısmetse Olur yarışmasına katılmıştı. Programda Eser West ile yakınlaşan Cansel Çördük uzun bir süre genç adamla ilişki yaşadı. Eser West’in Survivor’a katılmasından sonra ikili ayrılık kararı verdi. Ayrılık kararının sonrasında Cansel Çördük kendisine Amerika’da yeni bir hayat kurarak Türkiye’yi terk etti. Amerika’ya taşınan Çördük sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yapmaya başladı.



Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı son gönderisinde eleştirilere karşı zehir zembelek açıklamalar yaptı. Çördük “Hayatı yaratan benim, benim vücudum. Kızlar! Hediye olan bizleriz. Çünkü hayatın gerçek özü sevgiyle varız. Şu dünyada kendinizi değersiz hissettiren her şeyden kaçın” notunu düştü.



Havuz kenarında siyah bikinisiyle poz veren Cansel Çördük’ün fotoğrafları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Eski yarışmacının fotoğraflarına yorum hiç yapılmaması ise gözlerden kaçmadı.