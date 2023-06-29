Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Göğüslerinin yarısı açık kaldı, yırtmacını ise zar zor kapadı

Kısmetse Olur adlı izdivaç programında gelin adayı olan Cansel Çördük o dönem Eser West ile yaşadığı aşk ve sonrasında Arda Turan ile mesajlarının ortaya çıkmasıyla oldukça popüler olmuştu.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının başlamasıyla eski yarışmacılar tekrar gündem oldu. Şimdilerde yurt dışında yaşayan Cansel Çördük müstehcen paylaşımları ve değişimiyle dikkat çekiyor.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Yurt dışında şarkıcı olan Kısmetse Olur Cansel cesur kıyafetlerine bir yenisini ekledi. Kasığına kadar yırtmaç ve göğüslerinin yarısını açıkta bırakan dekoltesiyle dikkat çeken Cansel poz verirken zor anlar yaşadı.

Cansel Çördük'ün poz verirken yırtmaç kısmını çantasıyla kapamaya çalıştı. Bu pozları görenler ise "Açılacak diye korkuyorsan giyme", "Zaten çıplak gibisin neden zorlandın", "Maalesef bu kıyafeti taşıyamamışsın", "İç çamaşırı da mı giymedin?" tepkilerinde bulundu.



