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Kısmetse Olur Cansel Katarsis'e katıldı, çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

08.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları arasında yer alan Cansel Ayanoğlu sık sık konuşmaları ve estetikleri ile gündem oluyor. Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis’e katılan Ayanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel bir süre önce ortaya çıkan çıplak görüntülerine de açıklık getirdi.

Kısmetse Olur Cansel Katarsis'e katıldı, çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Bir dönemin fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur şimdilerde Youtube'da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu Katarsis programına katıldı.

"Sen yarışmaya katıldıktan sonra, 18 yaşının altındaki bazı görüntülerin paylaşıldı. Bunlar anladığım kadarıyla dönemin sosyal medya platformlarında belli başlı videolar. İçerisinde bir miktar çıplaklık ya da anladığım kadarıyla belli görüntüler var" diyen programın sunucusu Gökhan Çınar "Bu görüntüler sonradan tekrar ortaya çıktı. Nasıl hissettin kendini?" sorusunu yöneltti.

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“UTANDIM”

"O zaman yarışmadaydım, setten çıktım. Twitter'da o videonun dolaştığını gördüm, insanlar devamlı bana atıyordu. Utandım. Neyden utandım, öyle saçma şeyler yapmaktan utandım. Ayıp gibi geldi bana' diyen Cansel arkadaşı ile olan bir konuşmasını anlattı.

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“17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞANLAR UTANSIN”

Ünlü isim "Ama şöyle birşey de var. Ben yakın bir arkadaşımı aradım dertleşmek için. Arkadaşım bana 'Kaç yaşındaydın' diye sordu. 17 yaşındayken yaptığımı söyledim. Arkadaşım, 'O zaman hiç umursama. 17 yaşında çocuksun. Bir yıl, iki yıl önce olan bir şey olsaydı sana bir sürü şey söylerdim. Ama 17 yaşındaki bir çocuğun o görüntüsünü paylaşanlar utansın' dedi" diyerek sözlerine devam etti.

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"Şimdi size o videoyu açıklayacağım" diyen Cansel "Evet böyle bir video var. 17 yaşındaydım ve çocukluk. O zamanlar evde tekim, anne baba çalışıyor. Ben de kendini ispatlama çabasıyla eğlencesine bir yayın açtım" dedi.

Gökhan Çınar, "Bu arada bu videoyu paylaşmak ve yaymak suç. Artık sosyal medya dili hiçbir şeyi dinlemiyor. Hukuki boyutta 18 yaşına kadar bütün bireyler çocuktur" diyerek bilgilendirme yaptı.

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“REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ”

Cansel, "O yayını eğlencesine açmış bile olabilirim. Ben şu an 25 yaşındayım o videoyu görünce kendimden utandım. Ama bunlar gerçek ve ben bunlarla yüzleştim. Sadece o gece çok etkilendim. Arkadaşımla konuştuktan sonra artık etkilenmedim. Hatta 'Paylaştığınız videoda 17 yaşındaydım, reklamın iyisi kötüsü olmaz' diye paylaşım yaptım" dedi.

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