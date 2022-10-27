Kısmetse Olur Cansel minicik şortuyla kalça dansı yaptı, yorum yağdı! "Of bırak hemen çok kötü"

Kısmetse Olur Cansel Çördük sosyal medyadaki paylaşımları ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Değişimi çok konuşulan Kısmetse Olur Cansel bir süredir yurt dışında yaşıyor. Daha önce erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

Sahneye çıkmadan önce kalça dansı yapmaya çalışırken paylaşım yapan Cansel Çördük mini şortu ve ilginç hareketleriyle yine takipçilerini memnun edemedi.

Kimisi Cansel'i başarısız buldu kimisi ise "Bırak dansı" yorumları yaptı.

CANSEL'E YORUM YAĞDI

Cansel Çördük'ün kalça dansını görenler "Erotik olma çaban boşuna", "Of bırak hemen çok kötü", "Kısmetse Olur'da daha iyi oynuyordun" yorumları yaptı.

Cansel Çördük ise paylaşımına "Yani yargı yok lütfen şovdan günler önceydi" notunu düştü.

