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Kısmetse Olur Cansel minicik şortuyla kalça dansı yaptı, yorum yağdı! "Of bırak hemen çok kötü"

27.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yurt dışında şarkıcılığa soyunan Kısmetse Olur Cansel Çördük dans çalışması yaptığı anları paylaştı. Minicik şortuyla kalça dansı yaptığı anları paylaşan Cansel Çördük'e yorum yağdı. Kısmetse Olur Cansel'in performansına "Erotik olma çaban boşuna" yorumları geldi.

Kısmetse Olur Cansel minicik şortuyla kalça dansı yaptı, yorum yağdı! "Of bırak hemen çok kötü"

Kısmetse Olur Cansel Çördük sosyal medyadaki paylaşımları ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Değişimi çok konuşulan Kısmetse Olur Cansel bir süredir yurt dışında yaşıyor. Daha önce erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

Sahneye çıkmadan önce kalça dansı yapmaya çalışırken paylaşım yapan Cansel Çördük mini şortu ve ilginç hareketleriyle yine takipçilerini memnun edemedi.

Ekran Alıntısı

Kimisi Cansel'i başarısız buldu kimisi ise "Bırak dansı" yorumları yaptı.

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CANSEL'E YORUM YAĞDI

Cansel Çördük'ün kalça dansını görenler "Erotik olma çaban boşuna", "Of bırak hemen çok kötü", "Kısmetse Olur'da daha iyi oynuyordun" yorumları yaptı.

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Cansel Çördük ise paylaşımına "Yani yargı yok lütfen şovdan günler önceydi" notunu düştü.

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