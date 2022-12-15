Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Serdar Aycan nereli, ne iş yapıyor? ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı''

5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile ekrana geliyor. YouTube platformu üzerinden yayınlanan evlendirme programındaki adaylar da oldukça dikkat çekici. Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı diyen Kısmetse Olur Serdar'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenler...

KISMETSE OLUR SERDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur Serdar Aycan 27 yaşında. Diyetisyen. ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı. Dürüst, güvenilir, fedakar. İlişkide tek kırmızı çizgim yalan. Yalanı gördüğümde silerim.'' sözleri ile dikkat çekti.



