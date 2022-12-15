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Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Serdar Aycan nereli, ne iş yapıyor? ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı''

15.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Öykü Serter'in eğlenceli sunumu ile YouTube üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yarışmacılar da merak edilmeye başlandı. Damat adaylarından Serdar duruşu, tavırları ve sözleri ile dikkat çekti. Kısmetse Olur Serdar Aycan ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı'' dedi. Peki, Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşındadır?

Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Serdar Aycan nereli, ne iş yapıyor? ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı''

5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile ekrana geliyor. YouTube platformu üzerinden yayınlanan evlendirme programındaki adaylar da oldukça dikkat çekici. Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı diyen Kısmetse Olur Serdar'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Kısmetse Olur Serdar kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenler...

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KISMETSE OLUR SERDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur Serdar Aycan 27 yaşında. Diyetisyen. ''Hayatımdaki kadın annem gibi olmalı. Dürüst, güvenilir, fedakar. İlişkide tek kırmızı çizgim yalan. Yalanı gördüğümde silerim.'' sözleri ile dikkat çekti.


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