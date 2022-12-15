Kısmetse olur Şeydanur kimdir? Gelin adayı Şeydanur Tunç bakın kaç yaşındaymış...

Kısmetse Olur programı geri döndü. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği izdivaç programı Kısmetse Olur'un gelin adaylarından biri de Şeydanur Tunç oldu. Peki Kısmetse olur Şeydanur kimdir? Gelin adayı Şeydanur Tunç kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ŞEYDANUR KİMDİR?

Şeydanur Tunç 23 Ocak 1998 doğumludur. 24 yaşındaki Şeydanur Tunç İstanbul'da yaşıyor. Kova burcudur ve işletme sahibidir.

Programda, "Adayımı bir ömür benimle yaşlanabilecek, mizah seviyesi yüksek çılgın bir aday olarak arıyorum. İnşallah bulurum" ifadelerini kullandı.

Instagram'da shera.snt ismiyle paylaşımlarına devam eden Şeydanur Tunç'un bu mecrada 5001 takipçisi bulunmaktadır.



