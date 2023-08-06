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Kısmetse Olur'un TikTok fenomeni Buse Korkmaz estetiksiz haliyle şaşırttı! Görenler 'Bir sen kalmıştın' dedi

06.08.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'da yarışmacıların özel hayatları da program kadar ilgi çekmeye devam ediyor. Programa son katılan yarışmacılardan olan Buse Korkmaz'ın TikTok fenomeni olduğu ortaya çıkmıştı. Birçok yarışmacının estetikli olmasıyla uzun süre konuşulan Kısmetse Olur'un son yarışmacısı ünlü fenomen de estetik hali ile görenleri epey şaşırttı.

Buse Korkmaz, Kısmetse Olur adaylığının yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de uzun süre konuşulmuştu. Güzellik merkezi sahibi olan Korkmaz'ın da estetik güzeli olduğu çıktı. Eski halleri kullanıcılara 'Bir sen kalmıştın' yorumları yaptırdı.

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Fenomen gelin adaylarından Buse Korkmaz, paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor.

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Korkmaz en son, yine Tiktok fenomeni olan Ece Ronay'ın eski eşi ile görüntülenen ve sonrasında tartışmaların yaşandığı olayla gündeme gelmişti.

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Ünlü fenomenin özel hayatını merak eden kullanıcılar, Korkmaz'ın estetiksiz hallerini ortaya çıkardı.

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Burun estetiği ve çeşitli dolgu ve botokslar yaptığı görülen gelin adayı, şu anki halinden oldukça farklı görünüyor.

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Buse Korkmaz'ın estetiksiz halini gören kullanıcılar ise 'Bir de doğalız diyorsunuz', 'Sen de eksik kalma', 'Estetik ama yakışmış, doğru hamle' gibi yorumlarda bulundu.

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