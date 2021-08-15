Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington, Marvel filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu, yeni filmiyle ilgili konuştu.

Jimmy Fallon’un The Tonight Show adlı programına katılan Harington, Eternals filminde canlandırdığı Kara Şövalye Dane Whitman’la ilgili sözleriyle dikkat çekti.

"GOOGLE'DAN BAKTIM"

Harington, “Bana senaryo gönderilmedi. Sadece, ‘Bu senin oynayacağın karakter’ denildi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Sonra karaktere Google’dan baktım. Bu, kimi oynayacağını anlamanın harika bir yolu” diye konuştu.



Ünlü oyuncu, Google araştırması sonucu Eternals’ta oynayacağı karakterin Game of Thrones’ta canlanırdığın Jon Snow karakterine çok benzediğini fark ettiğini söyledi.



Harington, “Google’ladım. Dane Whitman adında bir karakter. Kılıcının olduğunu ve ata bindiğini gördüm” diyen Harington,”Kendi kendime, ‘Bu adamı biliyorum. Ben bu adamdım’ dedim” şeklinde konuştu.

ROL ARKADAŞIYLA EVLİ

2018'de evlendiği Game of Thrones’un bir başka oyuncusu Rose Leslie ile Harington'un şubat ayında oğulları dünyaya gelmişti.





