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  4. Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için yurt dışına çıkış yasağı! 'Vurgun' iddiası sonrası şikayet dilekçeleri gelmeye devam ediyor

Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için yurt dışına çıkış yasağı! 'Vurgun' iddiası sonrası şikayet dilekçeleri gelmeye devam ediyor

26.10.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Son dakika: Sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ ADLİYEYE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikâyette bulundu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çiftiyle ilgili şikâyet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor.

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YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.

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(DHA)

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