Kıvanç Tatlıtuğ dün geceyi hastanede geçirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında Nişantaşı’nda bir mekanda başlayan doğum günü kutlamasının hastanede bittiğini yazdı.

Başak Tatlıtuğ’un babasının hastaneye kaldırıldığını duyuran sanatçı Onur Akay, “Başak Dizer Tatlıtuğ, dün gece eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Kıvanç, kendisine sürpriz olan doğum günü kutlamasına abisi Cem Tatlıtuğ ile geldi. Ancak ilerleyen saatlerde Başak Hanım’a gelen haber, kutlamada olan herkesi üzdü.

ACİL HASTANEYE GİTTİLER

Başak Hanım’ın kanser tedavisi gören babası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi hemen kutlamayı bırakıp acil olarak hastaneye gitti. Geceyi hastanede geçiren Tatlıtuğ çifti, sabaha karşı eve gidebildi. Başak Hanım'ın babasının durumu şu an iyi. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Kıvanç’ın da 20. yaşını kutluyor, yeni yaşı ve yeni dizisinin ona şans getirmesini diliyorum. Bu arada yeni dizisi ‘Çarpışma’nın uzun süredir çekimleri devam ediyor ama ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum günü kutlamasında “20 yaşında bastım.” diyerek espri yaptığı da öğrenildi. 27 Ekim doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, bugün 35 yaşına bastığı öğrenildi.

