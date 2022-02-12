Kıvanç Tatlıtuğ menemen tartışmasına noktayı koydu! Sosyal medyada liste başı oldu

Stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir profesyonel aşçılık eğitimi alıyor.

Mutfak eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan 38 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla ortaya koymuştu. Ünlü ismin elmalı turta yaptığı videoya dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Başak Dizer ise eşine "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yapmıştı.

Tatlıtuğ, son paylaşımında yine mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Doğaya olan tutkusuyla bilinen yakışıklı oyuncu, karavanda menemen yaptığı anları "O bir klasik" notuyla yayınladı. Tatlıtuğ'un mememeni soğanlı yapması, menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmasına noktayı da koymuş oldu.

YORUM YAĞDI!

Ünlü oyuncunun paylaşımına; binlerce beğeni ve "Kıvanç Tatlıtuğ Menemen yapıyor ve hayat dört dakikalığına mükemmelleşiyor", "Adam menemen yaparken bile yakışıklı", "Her konuda iyi olmak zorunda mısın?", "Şimdi şefler düşünsün" gibi yorumlar geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşımıyla Twitter gündeminde liste başı oldu.





