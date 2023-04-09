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Kıvanç Tatlıtuğ yeni yatırım için harekete geçti! 20 milyon TL’yi orası için gözden çıkardı

09.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisiyle ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yakışıklı oyuncu şimdi de yapacağı yatırımla dikkat çekti. İddialara göre Tatlıtuğ Marmaris'in gözde yerlerinden Bozburun ve Selimiye'de arsa bakmaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni yatırım için harekete geçti! 20 milyon TL’yi orası için gözden çıkardı

Aile dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden karısı Başak Dizer ile arasının açıldığı iddialarına yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" demişti.

Genelde gayrımenkule yatırım yağan yakışıklı oyuncu oğlu olduktan sonra yeni yatırımlar için arayışa girdi.

Ekran Alıntısı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını iyice açtı. İddialara göre; oğlunun doğumundan itibaren yatırım yapmaya başlayan Tatlıtuğ, Marmaris’ten 20 milyon TL’ye arsa bakıyor.

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Tatlıtuğ ve eşi yaz aylarını genelde Bodrum'daki iki katlı villalarında ya da teknelerinde geçiriyor.

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