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    4. Kıyafeti çocuk tema parkı için uygunsuz bulunca tepkilerin odağına yerleşti! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi

    Kıyafeti çocuk tema parkı için uygunsuz bulunca tepkilerin odağına yerleşti! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 15:30
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    35 yaşındaki Brezilyalı model Janaina Prazeres, kısa bir süre önce ismi belirtilmeyen bir Disney eğlence parkını ziyaret etti ve kıyafet seçimi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunan Prazeres çocuklar ziyaretçi sayısının fazla olduğu tema parkındaki seçimleri nedeniyle sosyal medyadan da tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kıyafetin uygun olduğunu söyledi.

    35 yaşındaki Brezilyalı model Janaina Prazeres'un kollu bir kazak ve kottan oluşan kombiniyle ismi açıklanmayan bir Disney eğlence parkını ziyaret edince sosyal medyanın hedefi haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Prazeres'un son derece cesur paylaşımlarının aksine daha çok kıyafet tercih etmesini bile Disney için yeterli bulmadı. Eğlence merkezindeki çocuklara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları modelin görünümünün bir aile tema parkı için fazla olduğunu söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir fenomenin her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu anlaması gerekiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcıı ise, "Disney bu kadar şehvetli kıyafetlerin giyileceği yer değil" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir ebeveyn olarak, fenomenlerin Disney'de bu kadar açık saçık kıyafetler giydiğini görmek beni rahatsız ediyor. Çocuklarımın bu deneyime maruz kalmadan keyifle zaman geçirmesini istedi" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Disney fenomen
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