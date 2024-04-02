Kıyafeti çocuk tema parkı için uygunsuz bulunca tepkilerin odağına yerleşti! Sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi

35 yaşındaki Brezilyalı model Janaina Prazeres'un kollu bir kazak ve kottan oluşan kombiniyle ismi açıklanmayan bir Disney eğlence parkını ziyaret edince sosyal medyanın hedefi haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Prazeres'un son derece cesur paylaşımlarının aksine daha çok kıyafet tercih etmesini bile Disney için yeterli bulmadı. Eğlence merkezindeki çocuklara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları modelin görünümünün bir aile tema parkı için fazla olduğunu söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir fenomenin her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu anlaması gerekiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcıı ise, "Disney bu kadar şehvetli kıyafetlerin giyileceği yer değil" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir ebeveyn olarak, fenomenlerin Disney'de bu kadar açık saçık kıyafetler giydiğini görmek beni rahatsız ediyor. Çocuklarımın bu deneyime maruz kalmadan keyifle zaman geçirmesini istedi" yorumunda bulundu.







