Kıyafeti uygun olmadığı için iş yerinde çalışmasına izin verilmedi! “Dikkat dağıtıyorsun”

Facebook’ta bir paylaşım yaparak iş yerinin kendisini kıyafetini uygunsuz bulduğu için evine gönderdiğini ifade eden bir kadının paylaşımı gündem yaratmayı başardı. Markanın satışında olan elbisesiyle işe gittiğinde beklemediği bir tavırla karşılaştığını ve büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden kadın, “Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Bunu İK ile konuşacağım” dedi.

SOSYAL MEDYADA FİKİR AYRILIĞI YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadının kıyafeti nedeniyle evine gönderilmesini saçma bulurken bazıları ise iş yerindeki kıyafet kurallarına uyulması gerektiğini savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Satıyorlar diye bunu şirkette giymenize ihtiyaç duyacakları anlamına gelmez. Gerçekten güzel ama iş için uygun değil” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, “Bu kıyafet kesinlikle iş için uygun değil” yorumunu ekledi.