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Kıyafeti uygun olmadığı için iş yerinde çalışmasına izin verilmedi! “Dikkat dağıtıyorsun”

24.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan dekolteli bir kıyafetle işe gittiği gerekçesiyle çalışmasına izin verilmediğini söyleyen bir kadının paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir moda markasında çalıştığını ifade eden kadın markanın koleksiyonunda bulunan bir kıyafeti giyerek işe gittiğinde yöneticileri tarafından “Dikkat dağıtıyorsun” denilerek evine gönderildi.

Kıyafeti uygun olmadığı için iş yerinde çalışmasına izin verilmedi! “Dikkat dağıtıyorsun”

Facebook’ta bir paylaşım yaparak iş yerinin kendisini kıyafetini uygunsuz bulduğu için evine gönderdiğini ifade eden bir kadının paylaşımı gündem yaratmayı başardı. Markanın satışında olan elbisesiyle işe gittiğinde beklemediği bir tavırla karşılaştığını ve büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden kadın, “Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Bunu İK ile konuşacağım” dedi.

SOSYAL MEDYADA FİKİR AYRILIĞI YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadının kıyafeti nedeniyle evine gönderilmesini saçma bulurken bazıları ise iş yerindeki kıyafet kurallarına uyulması gerektiğini savundu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Satıyorlar diye bunu şirkette giymenize ihtiyaç duyacakları anlamına gelmez. Gerçekten güzel ama iş için uygun değil” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, “Bu kıyafet kesinlikle iş için uygun değil” yorumunu ekledi.

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